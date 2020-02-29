Erdoğan, İdlib şehidinin cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da tören düzenlenen cenaze törenine katıldı. Şehit Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenlendi.

İdlib'de dün yaşanan saldırıda şehit düşen 3 yıllık Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın evine şehit ateşi düştü. Baysal'ın Sancaktepe'de bulunan evine ve sokaktaki tüm evlere Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Bir ambulansın da hazır bekletildiği sokakta, şehit Emre için dua okundu. Şehidin dayısı Umut Başal, "Vatan sağ olsun, Bayrağımızı Allah indirmesin. Şehitlerimizi yüce mevlam yüceltsin. Kendisi nişanlıydı. Nisan'ın 20'sinde düğünü olacaktı. Evini tuttu, eşyasını aldı. Kullanmak nasip olmadı. Şehitlik mertebesine yükseldi. Konuşması çok zor" diye konuştu.





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