Erdoğan ile Bahçeli arasında X+Y=Z zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli’nin yerel seçimlerde hangi il ve ilçelerde ittifak yapılacağına dair son kararı vermek üzere bu hafta bir araya gelmesi bekleniyor. Bahçeli’nin “x+y=z” olarak açıkladığı formül çerçevesinde işbirliği yapılacak il ve ilçelerdeki durum bu buluşmada ele alınacak.

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre; AK Parti ve MHP kurmayları arasındaki ittifaka dair görüşmeler devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin ittifaka son şeklini vermek üzere bu hafta bir araya gelebileceği ifade ediliyor. Erdoğan, bugün TBMM’deki bütçe görüşmelerine katılacak ve bir süre bu görüşmeleri izleyecek. Erdoğan’ın yarın ise partisinin MKYK toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor. AK Parti’de bu toplantıdan önce Erdoğan’ın Bahçeli ile görüşmesine dair beklenti bulunuyor. Ancak kurmaylar görüşmeye dair son kararı Erdoğan’ın vereceğini de vurguluyor. İki lider son olarak 21 Kasım’da bir araya gelerek yerel seçimlerdeki ittifak sürecini ele almıştı.

6 İLDE KARAR VERİLECEK

AK Parti’de Mehmet Özhaseki, MHP’den de Sadir Durmaz arasındaki ittifak görüşmeleri devam ederken iki kurmay da dün liderlere gelinen aşama hakkında bilgilendirme yaptı. MHP’nin elinde bulunan Adana, Mersin, Manisa, Osmaniye ile CHP’nin elinde bulunan Aydın ve Muğla illerinde yapılacak ittifakın çerçevesi netleşti. AK Parti’nin buralarda aday çıkarmama formülünü işleteceği ileri sürülüyor. Ancak AK Parti cephesinde özellikle Mersin, Aydın ve Muğla konusunda soru işaretleri de bulunuyor. Adana, Manisa, Osmaniye illerinde mevcut başkanların MHP’li olması nedeniyle “jest yapılması” fikri benimsenirken MHP’nin ciddi bir oy kaybı yaşadığı ve yönetiminde de olmadığı Aydın, Mersin ve Muğla’da liderlerin görüşmesi sonrası aday çıkarıp çıkarmamanın netleşeceği kaydediliyor.

İYİ PARTİ FAKTÖRÜ

Aydın, Muğla illerinde AK Parti’nin ikinci parti olduğu ve MHP’nin de oyunu büyük oranda İYİ Parti’ye kaptırdığı değerlendirmesi yapılıyor. Mersin’de mevcut başkanın MHP’den ayrılması, CHP ve İYİ Parti arasında da bir ittifak süreci olmayacağına dair beklentinin yanı sıra AK Parti’nin son seçimde bu ilde birinci olması nedenleriyle AK Parti adayının desteklenmesi gerektiği savunuluyor.

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ilçeler üzerinde de çalışmalar yapılırken MHP’nin gücünü koruduğu ilçelerde AK Parti’nin aday çıkarmamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak AK Parti kurmayları özellikle İstanbul’da 39 ilçeden 25’ini AK Parti’nin elinde bulundurduğuna dikkat çekerek bu ilçelerde MHP’ye verilecek bir ilçe olmadığına vurgu yapıyor. CHP’nin elindeki bazı ilçelerde MHP’nin aday çıkarması durumunda desteklenebileceğine dikkat çekiliyor. Türkiye genelinde tüm ilçelerle ilgili çalışmalar da büyük oranda tamamlandı.

Liderlerin görüşme masasında son durum ele alınacak. Değerlendirmeler yapılırken 2014 yerel seçim sonuçlarından daha çok haziran ayındaki seçim sonuçlarının dikkate alındığı da belirtildi.

İTTİFAK FORMULÜ

Bahçeli son olarak verdiği bir röportajda, ittifak formülünü “31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı X+Y=Z formülü ile Zillet İttifakı’nı alt edecektir. Formülün açılımını şöyle yapabiliriz; AK Parti’nin 24 Haziran’da aldığı oy X, MHP’nin aldığı oy da Y. Buradan hareketle X+Y=Z. Yani Cumhur İttifakı, yani yüzde 52. Buradan devam edecek olursak; X+Y=Z formülü Zillet İttifakını yenecektir. Yani biz Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçimlerinde en az yüzde 52 ve üstü alarak Zillet İttifakı’nın oyununu bozacağız” demişti.