Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesi sona erdi. İkili görümenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmede ana gündem Libya'da ateşkes süreci...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel ile Erdoğan'ın görüşmesi, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.
Erdoğan ve Merkel'in, heyetlerarası yapılacak görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.