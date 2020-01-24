Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesi sona erdi. İkili görümenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmede ana gündem Libya'da ateşkes süreci...

24 Ocak 2020, Cuma 16:28 Son Güncelleme:
A A
Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel ile Erdoğan'ın görüşmesi, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.



Erdoğan ve Merkel'in, heyetlerarası yapılacak görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER YSK Başkanı belli oldu