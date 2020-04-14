Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin corona virüsle mücadele sürecinde de devam edeceğini ifade etti. Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler de ele alındı.

AA







