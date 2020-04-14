Siyaset Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile telefonda görüştü

Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile telefonda görüştü

Siyaset

Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

14 Nisan 2020, Salı 18:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin corona virüsle mücadele sürecinde de devam edeceğini ifade etti. Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler de ele alındı.

AA


İlgili Haberler
Erdoğan'dan infaz yasası hakkında ilk yorum: Sistemi daha adil hale getirmeyi amaçladık


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Esas felaket cuma değil pazartesi yaşandı!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
65 yaşa getirilen yasak
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
İstifa gecesi neler yaşandı?
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Erdoğan'dan infaz yasası hakkında ilk yorum: Sistemi daha adil hale getirmeyi amaçladık