Siyaset Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Siyaset

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 17:58 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı. Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in doğum gününü tebrik ederek kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.

ANKARA, (DHA)

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