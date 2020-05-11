Erdoğan salgın sonrası dönem için Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları için Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü.
11 Mayıs 2020, Pazartesi 15:43 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.