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Siyaset Erdoğan salgın sonrası dönem için Merkel ile görüştü

Erdoğan salgın sonrası dönem için Merkel ile görüştü

Siyaset

Erdoğan salgın sonrası dönem için Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları için Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü.

11 Mayıs 2020, Pazartesi 15:43 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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