Erdoğan tartışılan videoyu izledi: Şeytani bir kampanya

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde toplanan MYK toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda Erdoğan’a eski İstanbul milletvekilleriyle düzenlenen toplantıdaki 'gülme' videosu izletildi ve konu üzerinde tartışldı. Şehit haberlerinin ardından kamuoyunda tartışma yaratan videoyu izlerken sinirlendiği görülen Erdoğan, “Orada bir ironi var. Trump’la yaptığım bir görüşmeyi aktarıyorum. Her tarafı ironik olan bir görüşmeyi ortaya koymak için söylenen bir söz. Bu şeytani bir kampanya. Değerlerimizden uzak bu yaklaşımı hayretler içinde karşılıyorum” diyerek sitem etti.





Dediğimi yaptım

Erdoğan Avrupa’nın Suriyelilere yaklaşımını da şöyle eleştirdi:

9 yıldır mültecilere muamelemize bakın. İnsan hakları şampiyonları daha ilk günden su koyverdi. ‘Verdiğiniz sözleri yerine getirmezseniz kapıları açarım’ demiştim. Dediğimi yaptım. Hiç kimseyi zorla göndermiyoruz. Şimdi kapıları açtık, ‘Arzu eden gidebilir’ diyoruz.

Erdoğan, FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in “Haçlının ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir. Bir kere onlar sizin kadınınıza kızınıza ilişmezler. Mabedinize ilişmezler” açıklamasını da hatırlattı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kendi iktidarları döneminde şehitler tepesinin boş olacağı yönündeki sözleriyle Gülen’in Haçlılar açıklamasının benzer olduğunu savunan Erdoğan, “CHP ile FETÖ de burada beraber hareket ediyor. Kılıçdaroğlu’nun şehitlik felsefesinden, ne kadar anladığını görüyoruz” dedi.

Gizem Karakış - Hürriyet



