Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde konuşulan 8 kritik konu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Beştepe’de 50 dakika süren ‘sosyal mesafeli’ buluşmasında sekiz kritik başlık gündeme geldi. Erdoğan’ın Bahçeli’yle, Kuzey Irak’ta başlatılan harekâtla ilgili sahadan gelen son bilgileri paylaştığı görüşmede Libya diplomasisi de detaylarıyla konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Beştepe’deki yoğun mesaisinde ilk görüşmesini cumhur ittifakının ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yaptı.

Son olarak 27 Mayıs’taki Yassıada Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın açılışında bir araya gelen iki lider, normalleşme döneminde Beştepe’deki ilk yüz yüze görüşmede koronavirüs tedbirleri nedeniyle tokalaşmadı, fotoğraf çekiminde sosyal mesafeyi korudu. İki liderin görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü. Erdoğan’ın Bahçeli’ye Pençe-Kartal Harekatı’nda sahadan gelen son bilgileri paylaşarak, operasyon planını anlattığı öğrenildi. Bahçeli’nin görüşmede harekâta tam destek vererek, Erdoğan’a terörle mücadeleye kararlılıkla devam edilmesi gerektiği mesajını ilettiği kaydedildi.

Ayasofya ve Meclis Başkanlığı seçimi

Görüşmede günlerdir tartışılan Ayasofya’nın statüsünün değiştirilerek ibadete açılması, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklikler, vekil transferi tartışması, baro seçimleri düzenlemesi ve corona virüsle mücadele gibi kritik başlıklar en önemli gündem maddeleri oldu. Erdoğan’ın kritik düzenlemelerde cumhur ittifakının ortak hareket etmesi için Bahçeli ile görüşlerini paylaştığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buluşmada yaklaşan Meclis Başkanlığı seçimi için Bahçeli’nin görüşlerini aldığı da öğrenildi. Bu kapsamda iki liderin cumhur ittifakının seçimlerde nasıl hareket edeceği konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Libya trafiği

Erdoğan, önceki günkü dar kapsamlı “Libya zirvesinin” ardından önümüzdeki dönemde bölgede atılacak adımlar ilgili Bahçeli’nin görüşlerini aldı, Libya diplomasisi hakkında bilgi verdi. Erdoğan’ın Libya ve Doğu Akdeniz’de değişen dengelerin yanı sıra, yürütülen müzakereler ve Suriye’deki son durum hakkında Bahçeli ile görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Şentop ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile de görüştü.

‘Yeşil küre' uygulaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen son MYK toplantısında son günlerde Twitter’da Milli Hesap uygulaması ile AK Partili milletvekillerinin kullandığı “Yeşil Küre” uygulaması da gündeme geldi. Bazı kurmayların “Neden simge olarak top seçiliyor. Bunun başka anlamları da var. Neden üçgen yıldız ya da hilal değil. Kaldırılması lazım” dediği öğrenildi. AK Partili bazı milletvekillerinin önceki gün bu simgeyi sosyal medya hesaplarından kaldırdığı görüldü. Ayrıca yeşil küre hesaplarını denetlemekle görevli olduğu belirtilen “Etik Kurul” adlı Twitter hesabının da kapatıldığı görüldü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda simgenin bazı hesaplarca provokasyon amacıyla kullanıldığının tespit edildiğini söyledi. Ünal, “40 gün süren ‘Etik Farkındalık’ çalışmamızda küfür, hakaret ve dezenformasyonu görünür kılmak için kullandığımız ‘Yeşil Küre’ görevini başarıyla tamamlamıştır” dedi. (Gizem Karakış/Ankara)

Erdoğan Necmettin öğrenmeni andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ı, 3. ölüm yıldönümünde mesajla andı. Erdoğan, “Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

(DHA)







