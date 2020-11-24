Siyaset Erdoğan ve Putin Dağlık Karabağ'ı görüştü

Erdoğan ve Putin Dağlık Karabağ'ı görüştü

Siyaset

Erdoğan ve Putin Dağlık Karabağ'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

24 Kasım 2020, Salı 23:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması, Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ'da Türkiye'nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkezin en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, Ermenistan tarafının anlaşmaya ilişkin sorumluluklarından kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, görüşmede Minsk Grubu'nun diğer eş başkanlarının, barış çabalarını eleştirmelerini anlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

AA


İlgili Haberler
İşte Mehmetçik'in Azerbaycan'daki görev süresiAzerbaycan askerleri Karabağ’a Türk bayrağı diktiAzerbaycan tezkeresi Meclis'te kabul edildiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın yanındayız



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Reformlar başlamadan bitti mi?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye’ye gözdağı
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dışişleri'nden Türk gemisindeki aramaya ilişkin açıklama