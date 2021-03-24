Delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilen Erdoğan, teşekkür konuşması yaptı.

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Konuşmadan satır başları şu şekilde:

Muhabbetle selamlıyorum. Partimizin 7. Olağan kongresini başarıyla tamamladık. Kongremizin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Şahsımı bir kez daha başkanlık görevine layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Seçilen tüm arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

'2023 CUMHUR İTTİFAKI’NIN ZAFER YILI OLACAK'

2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Cumhur İttifakı masa başı ittifak değil gönül mutabakatıdır. Dolayısıyla bir yerlere çekip çevirmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. Zillet ittifakı içinde olanlar yollarına devam etsinler. Ülkemize yaptığımız yolculuğunu Cumhur İttifakı olarak devam edeceğiz. Hiç kimseyi ayırmadan 84 milyonun birliği için bir araya geldiğimizi ortaya koyacağız.

Cumhuriyet tarihinin en büyük reformları iktidarımız tarihine sığdırdık. Yeni ve sivil bir anayasa başta olmak üzere vaatlerimiz gerçekleştirmede kararlıyız. En büyük duacımız aziz milletimizdir. Yolumuz uzun, görevimiz zor, mesuliyetimiz ağırdır.





AK PARTİ İÇİN BÜYÜK GÜN

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi saat 10.00'da başladı. Ankara Spor Salonu'nda partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Vatandaşlarımızın evlerindeki döviz ve altını çeşitli finansla araçlarına yatırarak, ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum.' dedi. Erdoğan, 'Gündemimizde, kadınlarımızın haklarını korumayı vicdanlarda değil, kağıtlarda arayanlara söyleyeceklerimiz var.' diye konuştu. Kongrede AK Parti'nin 2023 kadroları belirlenecek. Erdoğan salona girmeden önce yaptığı konuşmada, '75 kişilik Merkez Yönetim Kurulu'yla yola devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı. Recep Tayyip Erdoğan, 7. Olağan Büyük Kongre'de AK Parti Genel Başkanlığına yeniden aday gösterildi.

BAHÇELİ’DEN ERDOĞAN’A TEBRİK TELEFONU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.



