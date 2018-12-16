Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler "15 Temmuz Millet Bahçesi" ve yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan açılış töreninin ardında, "15 Temmuz Millet Bahçesi"ni gezdi.

Atv aracı sürerek gezen Erdoğan ve beraberindekilere gençlerin sohbet etmesi için tasarlanan otobüste çay simit ikram edildi.

ERDOĞAN ŞARKIYA EŞLİK ETTİ

Erdoğan buradaki gençlerle sohbet edip onlarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan Millet Bahçesi'ne dikilen bir ağaca toprak atıp, suladı.

Erdoğan, Millet Bahçesi'nde Esenler Sanat Evi'nden Özkan Korkmaz ve kursiyerleri tarafından çalınıp söylenen "Beraber yürüdük biz bu yollarda" adlı şarkıya eşlik etti.

DHA-İHA