Siyaset Erdoğan'a sürpriz yaparak şarkı söyleyen Tuana o anları anlattı

Erdoğan'a sürpriz yaparak şarkı söyleyen Tuana o anları anlattı

Siyaset

Erdoğan'a sürpriz yaparak şarkı söyleyen Tuana o anları anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahnede sürpriz yaparak şarkı söyleyen 19 yaşındaki görme engelli Tuana Şahin, Bir hafta falan prova yaptık daha hazır olabilmek için. Şimdi de sürpriz yapmış olduk. Biraz heyecanlandım çünkü ilk defa Cumhurbaşkanımıza türkü söyleyecektim" dedi.

24 Şubat 2021, Çarşamba 21:06 Son Güncelleme:
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AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede kürsüye geldiği sırada, görme engelli Tuana Şahin, ''Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Şahin'e eşlik etti.

Kongrenin ardından 19 yaşındaki görme engelli Tuana Şahin, ''19 yaşındayım, müziğe kendimi bildim bileli devam etmekteyim. Şu anda üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Müzik yapmak istiyorum, ses ile alakalı, şan ile alakalı hedeflerim var" dedi. 

"ŞİMDİ DE SÜRPRİZ YAPMIŞ OLDUK"

Tuana Şahin, bugün sahneye çıkmadan önce prova yaptıklarını belirterek, ''Bir hafta falan prova yaptık daha hazır olabilmek için. Şimdi de sürpriz yapmış olduk. Biraz heyecanlandım çünkü ilk defa Cumhurbaşkanımıza türkü söyleyecektim ve onu gördüğüm için biraz heyecanlandım. Ama güzel söylemeye çalıştım" dedi. 

Tuana Şahin, şarkısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşlik etmesi ve sonrasında sohbetlerini şöyle anlattı: 

''Çok sevindim, biraz duygulandım. Kendimle gurur duydum. Kendisine teşekkür ederim. 'Sesin çok güzel' dedi, tebrik etti, 'maşallah, maşallah' dedi. Biraz fotoğraf çektirdik, ondan hemen indim sahnede" 

DHA

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