Türkiye Erdoğan'dan 23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Erdoğan'dan 23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Türkiye

Erdoğan'dan 23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Çocuklarımızın ve gençlerimizin ülkemizin en kıymetli hazineleri olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.' dedi.

23 Nisan 2021, Cuma 09:20 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı:

“23 Nisan’ı bu yıl da koronavirüs salgını nedeniyle dünya çocuklarıyla bir araya gelemeden kutlasak da bu anlamlı günün heyecanını ve coşkusunu tüm çocuklarımız ve milletimizle hep birlikte yaşıyoruz. Darbe, cunta, vesayet girişimleri ve terör saldırılarına maruz kalan, son olarak da 15 Temmuz 2016’da hain FETÖ’cüler tarafından bombalanan yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürmeye devam edecektir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin ülkemizin en kıymetli hazineleri olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum."

Erdoğan başta Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazileri rahmetle andığını da belirtti.

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