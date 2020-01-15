AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan açıklamasında "Dün 5 yeni belediye başkanımızın AK Parti’ye katılımını gerçekleştirdik. Bu sayının önümüzdeki günlerde artacağına inancım tamdır. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Dün 5 yeni belediye başkanımızın AK Parti’ye katılımını gerçekleştirdik. Bu sayının önümüzdeki günlerde artacağına inancım tamdır. Yüreğinde vatan millet sevdası olan herkese kapımız açıktır. Aramıza yeni katılan ya da katılacak belediye başkanlarına her türlü desteği vereceğiz.

Vatandaşa yakın olmakla mesele bitmiyor. Vatandaşın da kendisini bize yakın hissetmesini sağlamalıyız. AK Partili belediye başkanın alameti farikası her zaman ulaşılabilir olmasıdır. Bir işi yapmayı canı gönülden isteyen biri o işi yapmanın yolu mutlaka bulur.

Tembel siyasetçilerin en büyük serveti biliyorsunuz mazeretleridir. AK Parti idare-i maslahatçı bir parti olmamıştır olmayacaktır. Milletimize mahcup olacak bir işin içine girmedik. Biz verdiği sözlerin arkasında duran sözünün eri bir partiyiz. İman varsa imkan da vardır diyerek yarınlara damga vuracak eserleri ülkemize muhakkak kazandıracağız. Mahalli idareler daima bizim lokomotifimiz ve yüz akımız olmuştur.

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Bizim inancımızda paylaşmak malı azaltmaz bilakis bereketlendirir. Aynı şekilde dertleri paylaşma da yüreği hafifletir çalışma şevkini artırır. Daha iyi konumda olan belediyelerimiz ile dezavantajlı belediyelerimizi ensar muhacir gibi birbirine zimmetliyoruz. Her bir belediyemizin diğerinden öğreneceği pek çok değerli bilgi bulunuyor.

Doğu ve güneydoğudaki belediyelerimiz çok temel ihtiyaçlar için sıkıntı çekerken batıdaki belediyelerimiz keyfe keder işlere ciddi kaynaklar aktarabiliyor. Oysa bırakın araç gereç gibi kaynakları atıl halde bekletmeyi Türkiye’nin heba edecek tek bir çivisi dahi yoktur. Bugünkü çalışmamızın en büyük katkısı hizmette adaleti sağlamanın yanı sıra belediye kaynaklarının imece usulü ile daha verimli kullanılmasına imkan verecek olmasıdır.









Şehrine ve ilçesine hizmet değil de şov peşinde koşanların ne hallere düştüğünü sizler de görüyordunuz. Son mahalli seçimlerin üzerinden 1 yıl daha geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı. Bu millet hizmet üretenle laf üretenlerin ayrımını her zaman yapar.

Sizden ricam kendi işinize odaklanmanızdır. Başkalarının kısır siyasetlerinin bizi esir almasına izin vermeyeceğiz.



