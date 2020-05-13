Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında corona salgını sonrası yeni normalleşme kapsamında atılan adımların sahaya yansımasını yakından takip ederek bakanlardan bilgi aldı. Toplantıda AVM'lerin açıldığı ilk gün ortaya çıkan görüntüler, düğün salonlarının açılmasına ilişkin takvim de gündeme geldi.

Videokonferans yöntemiyle önceki gün gerçekleştirilen kabine toplantısında normalleşme takvimi ele alındı.

Edinilen bilgiye göre; haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında hayata geçirilecek normalleşme takvimine dair hazırlanan taslağın birçok bakanlıkla paylaşıldığı, ancak bunun kamuoyuna kısmen sızması üzerine farklı ve yanlış bilgilerin yayıldığı değerlendirmesi yapan Erdoğan, “Aylık açıklandığı ya da kamuoyuna yansıdığı zaman kamuoyunda farklı beklenti oluşuyor. Çalışmalarımızı haftalık bazda yapalım. Her şey iyi giderse kademe kademe planlarımızı açıklarız” dedi.

Anlık takip

Erdoğan’a toplantıda normalleşmenin ilk günü olması nedeniyle AVM ve berberlerdeki durumla ilgili fotoğraf ve görüntülerle bilgi verildiği, Erdoğan’ın da bakanlara, “AVM’lerdeki durum ne?”, “Sıkıntılı bir durum var mı?”, “65 yaş kurala uydu mu?” gibi sorular yönelttiği belirtildi.

Toplantıda, AVM’ler ve berberlerde sıkıntılı bir durum oluşmadığı, “kurallara uygun şekilde kontrollü hayata geçildiği” bilgisi paylaşıldı.

İlk gün olması nedeniyle AVM’lerde yoğunluk zaten beklendiği, tablonun genel olarak iyi durumda olduğu ifade edildi.

Erdoğan’ın, “Bazı yerlerde tam olarak kurallara uyulmadığına dair görüntüler var. Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız. Tüm sonuçları anlık izleyip, tedbirler elden bırakılmamalı” talimatı verdiği kaydedildi.

Toplantıda, düğün salonlarının açılmasına ilişkin takvim de gündeme geldi.

Bu konuda net bir tarih verilmesinin uygun olmadığı belirtilirken Erdoğan’ın, “Her kurala uyulur ve tablo daha iyiye giderse yakın zamanda değerlendiririz... Tabloya göre, danışarak müjdemizi veririz” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

Nikâh salonlarının ise, azami yüzde 25 kapasitenin aşılmaması şartlarına uyarak haziranda açılmasına yönelik bir çalışma bulunduğu kaydedildi.

Kabine sonrası flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yöntemiyle toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında koronavirüs ile mücadele alınan yeni önlemlerle normalleşme planı kapsamında atılacak adımları açıklamıştı

4 gün sınırlama

Erdoğan, "Normalleşme programı kapsamında Sağlık Bakanlığımız her sektörde bu adımların nasıl, hangi aşamalara göre ne şekilde atılacağıyla ilgili rehberler hazırladı. Ülkemizin tamamında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza belli saatlerde sokağa çıkma imkanı verdik.

Bu vatandaşlarımızın kurallara riayet ederek yürüyüş yaptıklarını, güneşlendiklerini görmekten memnuniyet duyduk. Çarşamba günü aynı saatlerde 0-14 yaş grubu çocuklarımız, Cuma günü 15-20 yaş grubu aynı imkanlardan faydalanacak. Olumsuzluk tespit etmediğimiz takdirde, bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda da sürdürmeyi planlıyoruz. 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır. Kısıtlamanın 18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin ve online platformların 10:00-16:00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olmalarına imkan sağlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.















