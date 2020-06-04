Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin haberine göre, Erdoğan’ın AK Parti’den ayrılan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu partiler hakkında ilk kez değerlendirme yaptığı öğrenildi.

İşte Selvi'nin yazısından ilgili kısım:

Corona virüs nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın videokonferans yöntemiyle katıldığı AK Parti MYK toplantısı uzun bir aradan sonra dün ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapıldı. MYK üyelerine bir gün önce Covid-19 testi yapılırken, toplantı sırasında maske ve sosyal mesafeye dikkat edildi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli mesajlar verdiği öğrenildi.

Erdoğan’ın AK Parti’den ayrılan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu partiler hakkında ilk kez değerlendirme yaptığı öğrenildi. Erdoğan’ın, DEVA ve Gelecek Partileri’nin ismini vermeden, “Ölü doğdular. Onlarla meşgul olmayın. Onları Ademe (yokluğa) mahkûm edin. Zaten CHP’ye yakın olmak onlar açısından en büyük ayıptır” dediği ifade edildi.

Milletvekili transferi yasası için ne dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekili transferini önlemeye dönük yasa değişikliğine de değindiği öğrenildi. Erdoğan’ın “Asla bu transferlerle ilgili değil, siyasi ahlakla ilgiliyiz. Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası üzerinde bir çalışma yapalım. Sonra bu çalışmayı değerlendiririz” dediği kaydedildi. Milletvekili transferi tartışmaları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni kurulan DEVA ve Gelecek partileri seçime sokulmadıkları takdirde İYİ Parti’ye yaptıkları gibi milletvekili desteği verebilecekleri yönündeki açıklamaları üzerine başlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise milletvekili transferinin engellenmesi ve seçim barajını da içine alan yasa değişikliklerinin yapılması yönünde önerilerde bulunmuştu.



