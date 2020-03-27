Türkiye Erdoğan'dan corona virüs mesajı

Erdoğan'dan corona virüs mesajı

Türkiye

Erdoğan'dan corona virüs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından corona virüs tedbirleri ile ilgili bir mesaj paylaştı.

27 Mart 2020, Cuma 13:00 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından "Corona virüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim" mesajı paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Instagram hesabından paylaşılan mesaj şöyle:

Corona virüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim. #HayatEveSığar #EvdeKalTürkiye"
https://www.instagram.com/p/B-OyE-qnmES/
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