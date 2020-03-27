Erdoğan'dan corona virüs mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından corona virüs tedbirleri ile ilgili bir mesaj paylaştı.
27 Mart 2020, Cuma 13:00 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından "Corona virüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim" mesajı paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Instagram hesabından paylaşılan mesaj şöyle:
Corona virüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim. #HayatEveSığar #EvdeKalTürkiye"
https://www.instagram.com/p/B-OyE-qnmES/
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