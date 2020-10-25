Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Malatya’nın güzellikleri saymakla bitmez. Tarihimizde kültürümüzde medeniyetimiz de burada çiçek açıyor. Malatya Battal Gazi’lerin tarih yazdığı şehir. Malatya’nın Alparslan’ın gazilerine yoldaş olan şehir… Malatya ülkemize çağ atlatan merhum Turgut Özal’ı yetiştiren şehir...

AK Parti’nin 19 yıllık geçmişinde Malatya daima en önde olmuştur. Depremden hemen sonra harekete geçtik. Malatya’da toplam 5 bin 34 konut inşa etmek için çalışmalara başladık. Geçtiğimiz ocak ayında Malatya ve Elazığ’da yaşanan deprem felaketi nedeniyle tekrardan geçmiş olsun diyorum. Bugün 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Kalan konutlar da etaplar halinde teslim edilecek. İnşallah depremin yıl dönümünde konut teslimini tamamlamış olacağız.

Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma mücadelesi uzun ve meşakkatli bir süreci ifade eder.

Erdoğan'dan Macron ve wilders'e sert sözler

Türkiye’nin demokrasi mücadelesi uzun ve meşakkatli bir süreci ifade eder.

Milletimizin değerlerine savaş açanlar kimi zaman darbeler kimiz zaman da ekonomik krizlerle dışarıdan destek almışlardır. Başka ülkelerde de benzer süreçler yaşandı. Bu ülkelerde kendi, tarihine husumet besleyen yönetimler nedeniyle felaketlere şahit olduk.

Şu an Fransa’nın başındaki zat şaşırmış yatıp kalkıp Erdoğan’la uğraşıyor. Sen önce kendine bak. Bu bir vaka. Hakikatten kontrolden geçmesi lazım. Bir de Hollanda’da bir milletvekili müsveddesi var. O da kakmış bizimle ilgili bir şeyler yazıyor. Bir defa haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Faşizm bizim kitabımızda yok. Faşizm sizin kitabınızda var. Bizim kitabımızda ne faşizm ne Nazizim var. Biz sosyal adaletle yol yürüyoruz.

‘Bundan yana pişmanlığımız yok'

Bugün Türkiye en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkedir. Milli gelirine göre en fazla harcama yapan ülke de Türkiye. Bundan yana pişmanlığımız yok. Bu insanlara en zor zamanlarında kucak açmaktan dolayı da şeref duyuyoruz.

Suriye’de 4 milyon civarında insanı hepsine sahip çıktık. Şimdi bir de orada briket evler yapıyoruz. İdlib’de evsiz kalan kardeşlerimizi oraya yerleştirmenin gayreti içindeyiz.

Biz batıdan teşekkür beklerken sınırlarımız dibinde terör koridoru oluşturma gayretiyle karşılaştık.

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