Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nda,” Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi Açılışı ile Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni’nde konuşuyor.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Müslüman alimleri yok saymak kasıtlı değilse, cehaletle izah edilebilir. Medeniyet tarihini İlam medeniyetini görmezden gelerek yazmak mümkün değildir.

Büyük atılımlar gerçekleştirmenin gayreti içindeyiz.

Ülkemizin Fuat Sezgin Hoca'yı geç fark etmiş olması büyük kaybımızdır. İlk düğme yanlış iliklenince başlangıç noktası hatalı olunca doğru noktalara ulaşılamıyordu.

Yıllarca bu milleti aşağılık kompleksi bataklığında çırpınmaya zorladılar. Üniversiteler yıllarca asıl işleri yerine öğrencilerin kılık kıyafetiyle uğraştığı için ilimde ilerleyemiyordu. Türkiye geçtiğimiz 17 yılda bilim ve teknoloji sahasında da ayağına vurulan prangaları parçalamıştır.









İstanbul Havalimanı'nda 50 milyon yolcuya ulaşıldı

Nisan ayında hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda bugün 50 milyon yolcuya ulaşıldı. Biraz önce ABD'ye uğurlama töreni yaptık.

Savunma sanayiimizi güçlü kılacak 700'ü aşkın projeyi aynı anda yürütüyoruz. İHA teknolojisinde dünyasından 4 ülkesinden biriyiz. Uzaydan denizlerin altına kadar her yerde tüm zenginlikleri keşfetme çabası içindeyiz. Cuma günü Türkiye'nin otomobili tanıtım projesine katılacağız.

Kanal İstanbul Projesi

Birileri "Kanal İstanbul projesini yaptırmayız" diyor, müteahhitlere tehditler savuruyor. 'İktidara gelince iptal ederiz' diyor. Ya sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki... Siz yapılan her şeyin karşısındasınız. Dikili ağaçları söken bir zihniyetsiniz. Marmaray da olmazdı, Avrasya da olmazdı, Osmangazi'de olmazdı, 3. köprü de olmazdı... Yaptık mı?