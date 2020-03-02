Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye'nin Suriye sınırında verdiği tarihi mücadeleye verdiğiniz destekle ilgili her birinize milletim adına teşekkür ediyorum.

Ülkemizi terör örgütleriyle kuşatma, şehirlerimize gözünü diken rejimlerle tehdit etme, ekonomik tuzaklarla tökezletme peşinde olanlara fırsat vermeyeceğiz.

Türkiye'nin en büyük gücü, birliği, beraberliği, kardeşliği ve dayanışmasıdır.

Aylar önce "Eğer bir yük paylaşımına girilmezse kapıları açarız" dedim. Ciddiye almadılar, kapılar açılınca şimdi de telefon üstüne telefon geliyor. Kusura bakmasınlar kapı artık kapanmayacak. O iş bitti.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Bunların bedelini ödeteceğiz dedik. 2 bin 557 rejime ait asker öldürüldü. Dün akşam şehit ailesiyle birlikteydik. Askerliği devam eden şehidin kardeşi, "Başkanım ne olur ben askerliğime devam edeyim" dedi. Terhisine 55 gün kalmış.

(Putin'le) Gelişmeleri değerlendireceğiz. Temenni ederim ki artık ateşkesi veya diğer adımları atar ve bu işi süratle neticeye kavuştururuz."

Artık bizim yerli İHA ve SİHA'larımız var. Saflarımızı daha sıklaştırarak yollarımıza devam etmemiz gerekiyor. Kahraman askerlerimiz Suriye'nin dört bir yanında teröristlerle ve zalim rejimle mücadele ediyor.



