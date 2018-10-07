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  • Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili açıklama

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'daki AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulundu

07 Ekim 2018, Pazar 16:17 Son Güncelleme: 07 Ekim 2018, Pazar 16:38
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Suudi Arabistan Başkonsolosluğa girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post muhabiri gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin açıklama yaptı

"BEN DE BU İŞİN TAKİBİNDEYİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Ben inanıyorum ki bu dünyada bizim ülkemizde bu tür bir şeyin olması hususunda, özgürlüklerin takipçisi olanlar düşünce hürriyetinden yana olanlar bu işin peşini bırakmayacaklardır. Ben de cumhurbaşkanı olarak bu işin takibindeyim, kovalıyorum. Büyükelçiliğe girişler çıkışlar vs. hepsi inceleniyor, takip ediliyor. Buradan çıkan sonuç ne olacaksa onu da dünyaya bildireceğiz" dedi.

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