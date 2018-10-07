Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Suudi Arabistan Başkonsolosluğa girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post muhabiri gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin açıklama yaptı

"BEN DE BU İŞİN TAKİBİNDEYİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Ben inanıyorum ki bu dünyada bizim ülkemizde bu tür bir şeyin olması hususunda, özgürlüklerin takipçisi olanlar düşünce hürriyetinden yana olanlar bu işin peşini bırakmayacaklardır. Ben de cumhurbaşkanı olarak bu işin takibindeyim, kovalıyorum. Büyükelçiliğe girişler çıkışlar vs. hepsi inceleniyor, takip ediliyor. Buradan çıkan sonuç ne olacaksa onu da dünyaya bildireceğiz" dedi.

Bu haberi de okudular Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor!