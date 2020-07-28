Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının mezarını ziyaret etti. Erdoğan, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki, aynı zamanda Ayasofya Camii'mizin açılışıyla örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde." diyen Erdoğan, "Coronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden rica ediyorum. Limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Her şeyden önce tüm milletimin, İslam dünyasının Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum.

Birlik ve beraberliğin müjdecisidir.

İnsanlığın sıkıntı yaşadığı böyle bir dönemde Kurban Bayramımız da buna vesile teşkil edecektir.

Aynı zamanda kurbanla beraber fakir fukara, dar gelirli, yoksul kurbanlarımızın etiyle de evler şenlenecektir.

Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki, aynı zamanda Ayasofya Camii'mizin açılışıyla örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde.

Ben bu vesile ile tüm milletimin Kurban Bayramını tebrik ediyorum.

Ama Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden rica ediyorum.

Özellikle temizlik, maske, mesafeye çok dikkat edeceğiz.

Limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım."











































