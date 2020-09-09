Türkiye Erdoğan'dan şehit Tuğgeneral'in ailesine taziye telefonu

Erdoğan'dan şehit Tuğgeneral'in ailesine taziye telefonu

Türkiye

Erdoğan'dan şehit Tuğgeneral'in ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

09 Eylül 2020, Çarşamba 22:26 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşini arayarak taziye dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde şehide Allah'tan rahmet diledi, ailesine başsağlığı temennisinde bulundu.

AA


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