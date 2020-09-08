Siyaset Erdoğan'dan Türkiye-İran zirvesinde önemli açıklama

Erdoğan'dan Türkiye-İran zirvesinde önemli açıklama

Siyaset

Erdoğan'dan Türkiye-İran zirvesinde önemli açıklama

Türkiye - İran İşbirliği Konseyi'nin açılışında kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve İran hep birlikte bölge ülkeleri olarak çok daha güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum." dedi.

08 Eylül 2020, Salı 14:55 Son Güncelleme:
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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Salgın şartlarının hafiflemesiyle birlikte iş birliğimizin eski seviyelerine tekrar geleceğine inanıyorum. Dayanışma içinde hareket ederek salgının üstesinden tüm insanlık olarak geleceğimize inanıyorum.

İnşallah bu salgın sürecinde Türkiye ve İran hep birlikte bölge ülkeleri olarak çok daha güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum.

Bugün burada alacağımız kararların ikili ilişkilerimize ivme kazandıracağına inanıyorum.

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