Türkiye Erdoğan'ın evini çekerken yakalanan kişinin kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'ın evini çekerken yakalanan kişinin kim olduğu ortaya çıktı

Türkiye

Erdoğan'ın evini çekerken yakalanan kişinin kim olduğu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki evinin gizlice fotoğraflanması olayında terör örgütü DHKP-C'nin olduğu ortaya çıktı.

20 Aralık 2020, Pazar 14:18 Son Güncelleme:
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Örgüt üyesi M.K., Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki konutunu ve çevresini gizlice fotoğraflarken geçen gün yakalandı.

Aynı dakikalarda, açlık grevinde ölen Ebru Timtik'e sözde destek vermek amacıyla Erdoğan'ın ikameti önünde toplanma çağrısı yapan ve Kocaeli ile İstanbul'dan örgüt üyelerini taşıyan bir otobüs Kısıklı'ya varmadan yolda durduruldu. 21 şüpheli yakalandı.

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Sosyal medya hesaplarını yönettiği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin etrafında dolaşan ve gizlice fotoğraf çeken M.K., DHKP-C'li çıktı. İfadesi alınan M.K., "Örgütle işim olmaz" dedi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.K.'nın sosyal medya hesabından "Halkın Hukuk Bürosu @halkinhukuk_" isimli hesabı etiketleyerek buluşma çağrısı yaptığı, örgütün sosyal medya hesaplarını yönettiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğraflamışlar

Grup Yorum'a ait sosyal medyadan yapılan paylaşımı kendisinin yeniden paylaştığı (RT) tespit edildi.

Şüphelinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki konutunun önüne gelerek fotoğraf çektiği, araçla gelen ve yakalanan diğer örgüt mensuplarını beklediği, bu şekilde eylem hazırlığı içinde olduğu anlatıldı.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; öte yandan diğer şüphelilerden Burak K., Gazi Mahalli Alan sorumlusuydu.

Örgütteki görevi ortaya çıktı

Mehmet G. DHKP/C Tutuklu Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde (TAYAD) sorumluydu. Gürcan E. İdil Kültür Merkezi içerisinde faaliyet yürütüyordu. Sevcan A. DHKP/C Gençlik Yapılanması'nda faaliyet yürütüyordu.

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