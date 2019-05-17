Erdoğan’ın, Matviyenk’i kabulü sona erdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenk’i kabulü sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenk’i kabulü sona erdi. Vahdettin Köşkü’nde basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü.
Kabule, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da katıldı.
AA