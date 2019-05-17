Erdoğan’ın, Matviyenk’i kabulü sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenk’i kabulü sona erdi

17 Mayıs 2019, Cuma 17:02
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Erdoğan’ın, Matviyenk’i kabulü sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenk’i kabulü sona erdi. Vahdettin Köşkü’nde basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabule, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da katıldı.

AA

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