Türkiye 'Eren-11 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı

'Eren-11 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı

Türkiye

'Eren-11 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca tam 781 personelin görev aldığı Bitlis ve Siirt'i kapsayan 'EREN-11 SEHİ ORMANLARI' operasyonu başlatıldı.

24 Şubat 2021, Çarşamba 09:57 Son Güncelleme:
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Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 781 personel görev alıyor. Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis ve Siirt İllerinde “EREN-11 SEHİ ORMANLARI” Operasyonu başlatıldı.

 Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (781) personel [(51) operasyonel tim] görev alıyor.

 Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.


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