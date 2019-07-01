Ergenekon davasında karar!

Davanın tutuklu sanığı Alparslan Arslan, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

01 Temmuz 2019, Pazartesi 14:27 Son Güncelleme:
A A
Ergenekon davasında karar!

Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davasında karar açıklandı. "Ergenekon örgütünü kurma", "yönetme" suçundan tüm sanıklar beraat etti.

ALPARSLAN ARSLAN'A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sanıklardan Alparslan Arslan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'a ise müebbet hapis cezası verildi. (DHA)

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...