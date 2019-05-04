CNN TÜRK'te Hakan Çelik'e konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Türkiye'nin tanıtımına maazzam bir katkı veriyoruz. İspanya'daki salon 15-16 bin kişilik bir salon. Orada yarıdan fazla Türk olacak. Tabii ki çoğunluğu Fenerbahçeli taraftarlar olacak. Onlar oraya gelemeye alışkınlar. Önceden biletlerini alıyorlar ama bizim de 1-2 bin taraftarımız olacak. Yani 7-8 bin Türk olacak. Spora destek veren, basketbolu seven Sayın Cumhurbaşkanımızı da diğer siyasi parti liderlerimizi de orada görebilsek. Ben buradan kendisini davet ediyorum. Spor bakanımız zaten bizimle olacağını söyledi. Orada bir gövde gösterisi yapalım." ifadelerini kullandı.

Seyircilerden de büyük bir talep olduğunu ve şimdiden uçuşlarda yerlerin dolduğunu dile getiren Ataman, THY'ye de ek sefer çağrısında bulundu.