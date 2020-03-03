THY EuroLeague'de 27. hafta müsabakasında Anadolu Efes, deplasmanda Fox Tel Aviv'le karşılaşacak.

Maç için İsrail'in Tel Aviv şehrine uçan Efes kafilesi, güvenlik kontrollerinde sorun yaşadı. Rutin kontrollerin ardından uçak girişinde özel bir güvenlik şirketinin ekstra aramasına takılan Anadolu Efes takımının koçu Ergin Ataman, yapılan muameleye tepki gösterdi.

Ataman, "Bize bu yapılan saygısızlık. Yıllardır Tel Aviv'e uçuyoruz, böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık. Normal güvenlik kontrolleri yapılıyor, X-Ray cihazlarıdan herkes geçiyor, bunlar tamam ama sonrası uçağın kapısında yapılan bu muamele tam bir skandal" dedi.

Özel güvenlik ekiplerinin tüm oyuncuların ve kulüp personelinin üzerini teker teker aradığı ve bavullar ile çantaları açtırıp içlerine baktıkları bildirildi.

Yetkililerden ise bu uygulamanın standart prosedür olduğunu, tüm İsrail, ABD ve İngiltere uçuşlarında bu uygulamayı tüm yolcular için gerçekleştirdiklerini söyledi.