Erhan Yazıcıoğlu: 11 kez nişanlandım

Erhan Yazıcıoğlu; Yedikule semtinde geçen çocukluğunu, tiyatro sahnesindeki 52 yılını, anılarını, maceralarını, seslendirme yaptığı günleri, televizyon yıllarını ve aşkı kattığı hayat hikayesini esprili bir dille anlattığı oyunda ayakta alkışlandı.

Ünlü isimler izlemeye gitti

Usta ismin gösterisini izleyenler arasında Metin Akpınar, Handan Ertuğrul, Nevra Serezli, Nilgün Belgün, Anta Toros, Volkan Severcan, Nedim Saban, Merve Sevi, Gencay Gürün, Suna Keskin, Atacan Arseven, Ahmet Sezerel ve Nur Önal da vardı.

"Unutulmaz bir tiyatro oyuncusu olmak tek isteğim"

Erhan Yazıcıoğlu, oyun öncesi yaptığı açıklamada, 'Fikrim Firarda' ile tüm Anadolu'yu gezmek istediğini belirterek, “Büyük star paraları istemeden, tüm Anadolu'yu gezeceğim. Unutulmaz bir tiyatro oyuncusu olmak tek isteğim" dedi.

"Muhsin Ertuğrul'dan Atatürk'ü dinledik"

Tiyatroya adım atmasında Muhsin Ertuğrul'un emeğinin çok olduğunu belirten Erhan Yazıcıoğlu, "Benim tiyatroda kadroya girmemi sağladı, bize her molada ulu önderimiz Atatürk'ü anlatır ve duygulanırdı, Atatürk oyunları sürekli takip edermiş, bir keresinde oyuna geç kalınca Muhsin Ertuğrul'a kusura bakmayın Muhsin Bey biraz geç kaldım demiş' ifadelerini kullandı.

"Oyuncuya kız vermem"

Gençlik döneminde 10 kere nişanlandığı söyleyen Yazıcıoğlu, "İlk nişanlıma gerçekten çok âşıktım, Babamı ikna edip askere gitmeden kızı istedik. Kızın babası da 'oyuncuya veremem' dedi. O sırada babam devreye girip işi bağladı ben de askere gittim. Askerden izinli gelince eve gitmeden arkadaşlarımı buldum, önce bir oyuna ardından eğlenmeye ardından tavernaya ardından da arkadaşlarımızın evine gittik. Ertesi gün ben eve gelmeden yüzük benden önce eve gelmiş. Kızın babası beni takip edip dakika dakika ne yaptığımı anlatıp not etmiş" şeklinde konuştu.



