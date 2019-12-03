Erkan Petekkaya, duayen gazeteci Ali Eyüboğlu'nun "Alkol meselesi sana yapıştı kaldı. Sanki 7/24 alkollü dolaşan bir imajın var" sorusuna cevap verdi.

'Evimde 3 tane ödül dolabı var, onları kim aldı?'

48 yaşındaki oyuncu, "Ne zaman beni kullanmak isteseler oraya bağladılar. Ben de ellerine malzeme verdim. 500-600 bölüm dizi çekmişim. Evimde 3 tane ödül dolabı var. Onları kim aldı?" dedi.

'52 haftada 52 kere yapıyorum, insanlar her gün yapıyor'

Erkan Petekkaya, "Benim haftada 1-2 gün eğlence şansım var. kendime vakit ayırabilme, arkadaşlarımla çıkıp gezebilme şansım var. Ben de o gün dışarıdayım. 52 haftada 52 kere yapıyorum. İnsanlar her gün yapıyor, ama kimsenin haberi yok" ifadelerini kullandı.

Son olarak Deniz Çakır'la birlikte başrolünde yer aldığı 'Vurgun' dizisinde rol alan ünlü oyuncu, "Benim evimde içki yok, olmaz yani, evime koymuyorum. Neyse, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" şeklinde konuştu.

'Magazin kısmını yönetemedim'

Uçakta bir yolcuyla arasında yaşanan tartışma hakkında da konuşan Erkan Petekkaya, "Yıllardır işin magazin tarafını yönetemedim. Belki de hayatımda hiç basın danışmanım, menajerimin olmamasından kaynaklandı. Uçakta yaşanan olay, her ünlü ismin başına geliyor. Televizyonların ihbar hatları çıktıktan sonra bizi tufaya düşürmek isteyenler ortaya çıkmaya başladı" dedi.





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