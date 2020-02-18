İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e bir saat mesafede yer alan Hotel Rangá, 4 yılda bir gelen 29 Şubat'ta, evlenme teklifini kadının yapması durumunda çiftlere bir gecelik konaklama hediye ediyor. Otel, İzlanda'nın turistleri en çok çeken kuzey ışıklarının rahatça görüldüğü bir bölgesinde bulunuyor. Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'nın atmosferine girmesi ve manyetik alanıyla etkileşime geçmesiyle meydana geliyor.

Kuzey ışıkları Hotel Rangá'dan görülebiliyor.

'Evlenme teklifini erkek eder' algısını yıkmayı amaçlayan otel yönetimi, kadınlara bu konuda danışmanlık hizmeti de sağlıyor. Dilerseniz çikolataya batırılmış çilekler, dilerseniz gül yapraklarıyla evlenme teklifi vaadediyor. Yani siz erkek arkadaşınıza evlenme teklifi etmeye karar verin, Hotel Rangá'ya gelin ve gerisini onlara bırakın.