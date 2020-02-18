Dünya Erkek arkadaşına evlenme teklif eden kadınlara, bir gece konaklama hediye

Erkek arkadaşına evlenme teklif eden kadınlara, bir gece konaklama hediye

Dünya

Erkek arkadaşına evlenme teklif eden kadınlara, bir gece konaklama hediye

İzlanda'da bir otel, kadının erkeğe evlenme teklifi etmesi durumunda 4 yılda bir gelen 29 Şubat tarihinde çiftlere bir gecelik konaklama hediye edeceğini duyurdu.

18 Şubat 2020, Salı 17:09 Son Güncelleme:
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İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e bir saat mesafede yer alan Hotel Rangá, 4 yılda bir gelen 29 Şubat'ta, evlenme teklifini kadının yapması durumunda çiftlere bir gecelik konaklama hediye ediyor. Otel, İzlanda'nın turistleri en çok çeken kuzey ışıklarının rahatça görüldüğü bir bölgesinde bulunuyor. Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'nın atmosferine girmesi ve manyetik alanıyla etkileşime geçmesiyle meydana geliyor.

Kuzey ışıkları Hotel Rangá'dan görülebiliyor.

'Evlenme teklifini erkek eder' algısını yıkmayı amaçlayan otel yönetimi, kadınlara bu konuda danışmanlık hizmeti de sağlıyor. Dilerseniz çikolataya batırılmış çilekler, dilerseniz gül yapraklarıyla evlenme teklifi vaadediyor. Yani siz erkek arkadaşınıza evlenme teklifi etmeye karar verin, Hotel Rangá'ya gelin ve gerisini onlara bırakın. 

https://www.instagram.com/p/B5cGl32DqYS/
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