Erkek arkadaşına kızdı, iş yerini ateşe verdi

Olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Ö, ile Yıldız G. ile bir süre önce sevgili oldu. Serkan Ö., evine gelen Yıldız G.'yi aralarında çıkan tartışma sonrasında dövdü.

Bu duruma öfkelenen Yıldız G., dün sabah saatlerinde Serkan Ö.'nün işlettiği çiğ köfteciye gelerek, iş yerinin penceresinin camını kırıp, içeri yanıcı bir madde attı.

Yangın, vatandaşlar tarafından büyümeden söndürdü.

Çevredeki esnaf tarafından yakalanan Yıldız G. de polise teslim edildi.

Serkan Ö., gözaltına alınan Yıldız G.'den şikayetçi olmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA











