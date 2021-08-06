Türkiye Erkek arkadaşının evinden başında vurulmuş halde bulundu! Sude'nin sır ölümü

Erkek arkadaşının evinden başında vurulmuş halde bulundu! Sude'nin sır ölümü

Türkiye

Erkek arkadaşının evinden başında vurulmuş halde bulundu! Sude'nin sır ölümü

İzmit'te Sude Akarsu erkek arkadaşının evinde başından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Akarsu, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan erkek arkadaş Onur Ö. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sude Akarsu'nun intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

06 Ağustos 2021, Cuma 17:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, dün akşam İzmit'in Topçular Mahallesi, Hilal Sokak'ta meydana geldi. Evden gelen silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Onur Ö.'nün evine giren ekipler, sevgilisi Sude Akarsu'yu tabancayla vurulmuş olarak ağır yaralı buldu.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisine alınan Sude Akarsu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekipleri, evde incelemede bulunurken, Onur Ö.'yü gözaltına aldı. İfadesinin ardından Onur Ö. serbest kaldı.

İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Sude Akarsu, bugün Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli) (DHA)

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dünyayı yaşanmaz hâle getirenler belli
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yangın tartışmaları
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Ne güzel insanlar var, gördünüz mü?
Şirin Sever
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Banu Şen
Siz Çeşme'yi sadece turizm cenneti mi bilirdiniz? Çeşme'den artık sakız damlıyor
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul Aydın Üniversitesi 187 Öğretim Üyesi alacak