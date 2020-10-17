Erkek bebek hamileliği nasıl geçer?

Anne adayının vücudunda meydana gelen değişiklikler çevredeki pek çok insanın farklı düşüncelerine göre yorumlanır. Söz konusu erkek bebekler ya da kız bebekler olduğu zaman farklı belirtilerin ve etkilerin ortaya çıktığı dile getirilir. Her ne kadar çok fazla bilimsel yanı olmasa bile, halk arasında erkek ve kız bebeğin fiziksel ve psikolojik olarak farklı değişimler yarattığı söylenmektedir. Bu da henüz ultrason üzerinden bebeğin cinsiyetini anlamadan önce, minik yavrunun erkek mi yoksa kız mı olduğunu dile getirecek unsurları ön plana çıkarmaktadır.

Erkek gebelikte annedeki değişiklikler neler?

Erkek gebelikte annedeki değişiklikler halk arasında belli başlı bazı yorumlar üzerinden ele alınır. Bilimsel açıdan kesin bir kanıt olmasa bile, doğum yapmış olan pek çok kadın deneyimlerini bu şekilde aktarmaktadır. Ancak ortaya çıkan değişiklikler hem gebelik süresince gerçekleşmekte hem de erkek bebek olup olmadığı noktasında belirti olacağı üzerine ele alınmaktadır.

- Gebelik anında karın biraz daha aşağı pozisyon alır.

- Gebelik döneminde idrarın rengi beyaz ya da açık renk olur.

- Akne şikayetleri artış gösterir.

- Erkek bebeklerde sol meme sağ memeye göre daha büyük olur.

- Ayaklarda soğukluk hissi yaşanır.

- Uzman doktor tarafından yapılan testler neticesinde bebeğin kalp atışı 140 ve altı ise erkek bebek olduğu dile getirilir.

- Anne adayının saçları her zamankinden daha hızlı ve fazla uzar.

- Ekşi ve tuzlu yiyeceklere aşerme yaşanır.

- Uyurken anne adayları sol tarafına doğru yatarak uyur.

- Hamilelik boyunca eller kurur ve çatlar.

- Sabahları bulantı olmaması erkek gebeliklerde meydana gelir.

- Kilo alımı yaşanır ve mide tarafında gerçekleşerek, göbeğin ucunun sivri şeklinde öne çıkmasını sağlar. Her ne kadar bilimsel açıdan gerçeği tam olarak yansıtması bile, erkek bebek dünyaya getiren pek çok kadın dile getirdi değişiklikler bunlar olarak öne çıkıyor.

Erkek gebelikte annedeki kişilik değişiklikleri?

Fiziksel durumun yanı sıra erkek gebelikte hamilelik değişiklikleri psikolojik olarak da öne çıkıyor. Özellikle bu konuda bazı araştırmaların yapıldığını dile getirmek mümkün. Gebelik dönemi içerisinde anne adayının daha cesur, agresif ve baskın bir kişiliğe dönüşmesi erkek bebek dünyaya getirme ihtimalinin yüksek olduğunu anlattığı söyleniyor. Yani bir erkek bebeğe hamile olan kadının bu belirtiler ile kişiliği ön plana çıkmaktadır. Bunun nedeni olarak ise gebelik döneminde testosteron hormonuna daha fazla üretime olduğu şekilde dile getirilmektedir. Bilindiği üzere testosteron hormonu erkeklik hormonudur. Bu da erkek bebeğe hamile olan kadınlarda böylesi kişilikler yarattı söyleniyor.

Erkek gebelikte anne adayı ne yapmalıdır?

İster kız ister erkek gebelik olsun hamilelik döneminde uygulanması gereken tüm hususlar dikkatli şekilde ele alınmalıdır. Özellikle bu dönemin daha sakin, huzurlu ve dinlenerek geçirilmesi en önemli unsurdur. Ayrıca sağlıklı beslenme, zararlı yiyeceklerden uzak durmak ve günlük yürüyüş yapmak da yine büyük bir öneme sahiptir.







