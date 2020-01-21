'Erkek Psikolojisi' kitabı erkeklerin bilinmeyen yönlerine odaklanıyor

Akif Manaf’ın Erkek Psikolojisi kitabı A.Z. yayıncılıktan çıktı. Kitap erkek psikolojisini tüm yönleri ile derinlemesine analiz ediyor. Okur kitapta verilen varoluşsal bilgiler sayesinde erkek psikolojisi hakkında bilgi edinebilecek.

Akif Manaf Erkek Psikoloijisi kitabında ikili ilişkilerde özellikle erkeklerin psikolojik bakış açısının kadınlar tarafından anlaşılmayan yönlerine ışık tutuyor.

Çocukluk, ergenlik, flört, evlilik, babalık ve yaşlılık dönemlerinde erkek psikolojisinin çalışma prensiplerine odaklanan Manaf, erkek psikolojisinin bilinmeyen yönlerini anlatıyor. Yaratıcılık, aşk, zekâ, başarı, mutluluk, öfke, sevgi, nefret, devrim, hırs, şöhret, siyaset gibi insana dair konular üzerine kitapları bulunan yazarın Erkek Psikolojisi kitabı hem kadın hem erkekler için rehber niteliğinde.



