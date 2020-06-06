‘Erkek yerini bilsin’ akımı çığ gibi büyüyor

"Kadınlar için söylenen kalıplaşmış ve cinsiyetçi cümleler, erkeklere söylenseydi ne olurdu?" sorusunun yanıtı sosyal medyada yanıtlandı. 'Erkekler yerini bilsin' akımına ünlülerden de destek yağdı.

Twitter'da cinsiyet eşitsizliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 'Erkekler yerini bilsin' akımı başladı.

'Erkekleryerinibilsin' etiketi ile başlatılan akıma aralarında ünlü isimlerin ve belediyelerin de yer aldığı binlerce sosyal medya kullanıcısı destek verdi.

Akımda, kadınlara sarf edilen cinsiyetçi cümleler, kinayeli bir şekilde erkeklere hitaben kullanıldı.

#erkekleryerinibilsin

Kadınlar sosyal medya hesabı twitter üzerinden #erkekleryerinibilsin etiketiyle bir akım başladı. Kadınlar için kullanılan cinsiyetçi ifadeleri, erkeklere uyarlayan 'Erkek Yerini Bilsin' kampanyasına destek saatler geçtikçe artıyor.

'Ruging' adlı bir sosyal medya kullanıcısının 'Kocam isterse çalışabilir' tweet'inin Gaye Su Akyol tarafından alıntılanmasıyla başlayan akıma kısa sürede binlerce Twitter kullanıcısı destekledi. Erkekler Yerini Bilsin akımına ünlülerden de destek geldi.

Belediyelerden de destek geldi

Akıma göre, yıllardır kadınları ötekileştiren, şiddet olaylarında kadınların da rolü varmış algısı yaratan, 'o saatte orada ne işi vardı', 'mini etek giymese başına bunlar gelmezdi', 'rızası vardı' şeklindeki söylemler, erkeklere uyarlanmaya başladı. Erkekler yerini bilsin akımına belediyeler de dahil oldu.





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