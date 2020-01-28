Erkekler için en tehlikeli cinsel ilişki pozisyonları

Cinsellik hakkında son dönemde yapılan çalışmalar, erkekler için en tehlikeli üç cinsel pozisyonun ne olduğunu ve bunların nasıl sorunlara yol açabileceğini buldu.

Araştırmalar, vahşice seks yaparak penislerini kıran 90 erkek hasta üzerinden ilerledi. Kişilerin, penis kırılması öncesi özel yaşamları incelendi.

Penisinizin kemikleri yoktur, ancak ereksiyon halindeyken gerçekleşebilecek kuvvetli bir eylem penisinizin dokusunu yırtabilir. Örneğin, şiddetli bir cinsel beraberlik yaşarken penisiniz bir kadının pelvik kemiğine çarparak dahi “kırılabilir’’.

Penis kırılması hemen fark edilebilir

Mastürbasyon yaparken bile ani bir hareket sonucu meydana gelebilen ve "genellikle hemen fark edilebilen” penis kırığının en belirleyici semptomlarından birisi çatlama sesidir. Bu, “doku yırtılması” anlamına gelir.

Cinsel hazzınızı korumak ve ereksiyon halindeki organınıza nazik davranarak gerçekleşebilecek sorunları önceden önlemek için, ilk olarak penisinize aşırı kuvvette bulunmamanız gerekiyor. Bunun için de, seks sırasında hangi pozisyonlardan kaçınmanız gerektiğini ya da ne zaman ekstra dikkat etmeniz gerektiğini muhakkak bilmelisiniz.

Misyoner en ilgi çekici pozisyon olarak kabul ediliyor ama…

“Misyonerin” tüm pozisyonlar arasında en az ilgi çekici ve maceracı olarak kabul edilmesine rağmen, listede en tehlikeli ikinci pozisyon olarak yerini aldı.

“Doggy stili”, listenin en üst sırasına yerleşti ve “cowgirl” ise üçüncü oldu. Çünkü penisin bu iki pozisyonda şiddete başvurulduğu takdirde diğerlerine oranla bükülme ve kırılma olasılığı daha yüksektir.

Araştırmacılar, 18 ila 66 yaş arasındaki tam 90 hastayı inceledi ve penislerini nasıl kırdıklarına bağlı olarak kategorilere ayırdı:

1) Mastürbasyon veya penis manipülasyonu

2) Misyoner pozisyonu

3) Doggy stili konumu

4) Kadının üstte olduğu durum

5) Sağlam kuvvet travması

6) Kırık penis üzerinde devam eden cinsel birliktelik

Uluslararası İktidarsızlık Araştırmaları Dergisi’nde bu ay itibariyle yayınlanan bulgular, vakaların %76.5'inde yer alan cinsel travmanın kırılmada ana faktör olduğunu ortaya koydu.

Çalışmada yer alan 23 vakada, penis kırılması “misyoner” konumda iken ortaya çıktı. Kalan 37 vakada “doggy” pozisyonda ve sadece dokuz tanesinde ise kadının üstte olduğu anda cinsel organ zedelenmesi söz konusu oldu.

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