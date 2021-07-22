Erkekler kadınlardan daha fazla çevre kirliliğine neden oluyor

Yapılan araştırmada, erkeklerin kadınlarla hemen hemen aynı oranda para harcamasına rağmen iklim değişimine yüzde 16 daha fazla katkıda bulunduklarını ortaya çıkardı. İki cinsiyet arasındaki bu farkın en büyük nedeni, erkeklerin araçlarında petrol ve dizel kullanması. İsveç'teki bekar kadın ve erkekleri karşılaştıran araştırmada, bilim insanları et ve süt ürünlerini bitki bazlı gıdalarla değiştirmenin, uçak ve araba kullanmak yerine trenle seyahat etmenin çevreye yüzde 40 daha az zarar vereceğini buldu.

The Guardian'a konuşan araştırmacı Annika Carlsson Kanyama, "Protokol oluştururken kadın ve erkek arasındaki farkı dikkate almanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Kadınlar ev dekorasyonu, sağlık ve kıyafete daha fazla para harcarken erkekler yakıt, hazır yemek, alkol ve tütüne para harcıyor." dedi.

2017'de yapılan bir araştırma, iklim değişimini bireysel olarak önlemeye yardımcı olmak için daha az çocuk sahibi olmak, seyahatlerde araba veya uçak kullanmamak gerektiğini ileri sürmüştü.