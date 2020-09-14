Basite indirgenen ilişki, uyum ve aşk konuları aslında tarihte de birçok kez toplumları, kalpleri, esir alabilecek tutkulu bir fetih sürecini başlatan, savaşlara sebep oldu. Konu aşk ve tutku olunca tarihi ve toplumu şekillendiren en önemli tetikleyicilerin başında Venüs ve Mars gelir... İki cinsin tutkuları, mitolojilere, destanlara konu olurken, yan yana gelince hayallerde beklenen uyumu kadın ve erkek yakalayamaz. Peki gerçekte ayrı ayrı gezegenlerde yaşayan iki farklı cins, dünya gezegeninde birleşmiş ve mutluluğu birlikte mi aramaya başlamıştı? Hayır; hikaye pek böyle başlamıyor. Varoluşun en önemli prensiplerinden biri zıtlık prensibidir. Evrendeki her şeyde kutupluluk yasası hakimdir. (Dişil-eril, gündüz-gece, iyikötü, aydınlık-karanlık gibi) Kadın ve erkek birbirinden farklı, bir o kadar da birbirini besleyen iki güçlü enerjidir.

Hikayenin özü ise zıtlıkları fark edip farklılıklardan beslenmekten ve iki ucu dengelemekten geçer. Yaşamda basit detaylar gibi gözüken birçok şey aslında bize makro kozmos hakkında geniş bilgi verebilir. İnsanlık tarihine referans olmuş mitolojik sembolizmde dişil enerji Venüs’e, eril enerjisi ise Mars’a atfedilmiş. Astrolojik açıdan, doğum haritalarında detaylı analiz ettiğimiz bu iki gezegen bize ilişkiden ve karşı cinsten beklentilerimiz, ilişki yaşayış tarzımız, sevme biçimimiz hakkında önemli bilgiler verir. Doğru analiz edildiğinde, ilk aşamada bireysel farkındalık ve yüzleşme yaratırken, ikinci aşamada ise diğer insanlarla olan ilişkilerimizde önemli farkındalıklar yaratır. Aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite, Roma mitolojisindeki adıyla Venüs, kendimize verdiğimiz öz değeri, insanlarla ilişki stilimizi ve aşkı algılayış tarzımızı anlatır. Kadın haritalarında Venüs, kadının kendinde görmek istediği imaj ve aşkı yaşayış tarzını işaret ederken, erkek haritalarında ise, hayalinde yarattığı sevgili imajını Venüs’ün konumu anlatır.

Yunan mitolojisinin savaş tanrısı Ares, Roma mitolojisindeki adıyla Mars, bir şeyi elde etmek isterken nasıl bir yöntem uygulayacağımızı, nasıl stratejiler geliştireceğimizi ifade eder. Mars temelde hayatta kalma içgüdümüzdür. Yaşam enerjimiz ve gösterdiğimiz dürtüsel reaksiyonlarla ilgilidir. Erkek haritalarında Mars, kadını etkilemek için hangi tarzda davranacağını gösterirken, kadın haritalarında ise, hayalinde yarattığı ideal sevgili imajının karakterini Mars’ın konumu anlatır.

Mitolojide Venüs&Mars

Tutkulu aşkların sevdalısı Venüs’ün yaşadığı en güzel aşk Mars ile olandır. Bu yaşanan aşktan Venüs ve Mars’ın 4 çocuğu olur. Harmonia (Uyum), Eros (Tutku), Phobos (Korku) ve Deimos (Öfke) oluşur. Bunlar daimi olarak yaşadığımız ilişkilerin evreleri ve seviyeleridir. Oturmuş bir ilişkide Harmonia hakimdir. Kadın erkek ilişkilerinde uyum ve dengeyi daha iyi yakalamanın ilk yolu, biyolojik ve fizyolojik olarak farklılıklarımızın kaynağını ve sonuçlarını iyi öğrenmemiz, ikinci yolu ise astroloji referansıyla, doğalarımızın, mizaçlarımızın farklılığını yorumlamak, bireysel beklentilerimizi analiz etmek ve ikili ilişkide beklentinin ne olduğunu doğru anlamaktan geçiyor.

Güzel bir ilişki zarafet, diplomasi ve farkındalık gerektirir. Bireyselliğini doğru tanımlamamış, zaaflarını, beklentilerini ve kendi ilişki yaklaşım tarzını oturtamamış bireyler ilişkileri zor olarak tanımlanır. Oysa ki doğru kurguda ilişkiler zeka ve diplomasi işidir. Cümle içinde bile iki farklılığın bütününü görebiliriz. Strateji Mars’ın, diplomasi ise Venüs’ün işidir. Doğum haritanızda bu iki gezegenin konumu iyiyse, üzerine Merkür’de güçlü pozisyondaysa ilişkilerinizde yanlış anlaşılma, hayal kırıklığı konularında pek problem yaşamazsınız. Venüs ve Mars’ın gergin açılarında, sevgide rekabet yaratılır. Aşk üçgenleri arasında karmaşıklıktan beslenilebilinir. Konu kadın-erkek ilişkileri ise doğum haritalarında Güneş & Ay ve Venüs & Mars’ı birlikte sentezleyip yorumlamak gerekir. Psikolojik açıdan Jung’un anima animus diye adlandırdığı, bilinçdışının, bilinçaltında yarattığı kadın erkek imajları çok önemlidir. Erkeğin kafasındaki kadın imajı, Ay ile birlikte alınarak değerlendirilmelidir.

Erkeğin ilk karşılaştığı, dişi annesi olduğundan, anneyi algılayış tarzı ileride yapacağı eş seçimlerini etkilemektedir. (Ay & Venüs açıları)

Aynı şekilde kadının kafasında yarattığı erkek imajı, Mars dışında Güneş ile birlikte alınarak değerlendirilmelidir. Kadının ilk karşılaştığı erkek babası olduğundan, babayı algılayış tarzı ileride yapacağı eş seçimlerini etkilemektedir. (Güneş & Mars açıları) Doğum haritasında yorumlanan bu dört gezegen ve açıları iyi analiz edildikten sonra oluşan farkındalıkla yaşadığınız ilişkileriniz daha uyumlu ve kolay olabilir.

İlişkilerin derin bir mevzu olduğu yadsınamaz bir gerçektir ancak farklılıklarımızı bilerek, uyumun hakim olduğu, dengede yaşanılan ilişkiler çoğalırsa, toplumlarında mutluluk seviyesinde önemli artış olacağı aşikardır. Ve şüphesiz ki dişi-eril enerji dengede ve birlikte güzeldir.