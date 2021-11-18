Erkeklerde görülen cinsel estetik problemine çözüm

Iron Man, erkekleri kaslı bir karın yapısına kavuşturan ve penis kısalığı, penis inceliği, sertleşme sorunu ve erken boşalma gibi tüm sorunları tek bir operasyonda ortadan kaldıran, erkek sağlığında bütüncül yenilenme yaratan, yeniden doğuş uygulamasıdır.

IRON MAN ameliyatları neleri içermektedir?

· Liposaction - Six Pack

· Penis uzatma - P Long

· Penis kalınlaştırma - P Classic ± P Neo

· Glans penis büyütme - P Glans

· Skrotum estetiği cerrahisi - P Skrotoplasti

· Performans artırma - P Steem

· Erken boşalma tedavisi - P-Ejaculation

Bu işlemler en kısa sürede en iyi sonucu almak isteyen erkekler için idealdir. Yedi işlem aynı seansta, yaklaşık 3 saate uygulanır ve operasyon sonrasında hayat yeniden başlar.

Karın kaslarına fit görünüm (Liposuction)

Daha kaslı, daha sağlıklı görünüm için yapılan “six pack karın kası” uygulaması kolay, avantajlı, hemen sonuç alınan bir uygulamadır. “Six pack” karın bölgesine kas görüntüsü veren ve belirgin bir kontur oluşturan etkili bir operasyondur. Spor yapmasına rağmen istediği karın kası görüntüsüne ulaşamamış olanlar, daha estetik ve sportif bir vücut isteyenler, daha kısa sürede karın kası görüntüsüne sahip olmak isteyenler karın kası uygulamasını tercih ederler.

Operasyon genel anestezi ile uygulanır. Operasyonda, karın kaslarının bombeleştiği alanlardaki yağ dokusu korunur veya yağ dolgusu ile artırılarak kasların çukurlaştığı alanlardaki yağ dokusu ise liposuction tekniğiyle alınarak erkeklerde altı kasın görüldüğü karın elde edilir.





· Kesi yapılmaz.

· Ağrısız bir işlemdir.

· Mikro girişlerle işlem yapılır, iz kalmaz.

· İyileşme süreci kısadır.

· Kısa süre içinde karın kaslarına ve estetik bir görüntüye kavuşmanızı sağlar.

Penis uzatma (P Long)

Vücut içinde kalan penis bölümünün dışarıya çıkarılması temeline dayanır. Penisin asıcı bağının yüzde 80’i kesilir, retropubik cilt dokusu tabana tabana tespit edilerek penis ortaya çıkarılır. Penisin gözükmeyen kısmı ortaya çıkarılarak uzama sağlanmış olur. Yani mevcut olan penis ortaya çıkarılır. Peniste ortalama 2-3 cm uzama elde edilir. Bu uzama penisin sönük ve ereksiyon halinde gerçekleşir. Peniste herhangi bir sertleşme veya his kaybı yaşanmaz. Kalıcı bir operasyon olan penis uzatma ameliyatının tekrarı olmaz.

Penis kalınlaştırma (P Classic)

Yağ transferi, penis kalınlaştırma için en fazla kullanılan yöntemdir. Uygulama bölgesel yağın alınarak işlemden geçirilmesi ve penis bölgesine aktarılmasıyla yapılır. Yağ sıklıkla karın veya uyluktan liposuction uygulaması ile alınır. Daha sonra yağ santrifüjlenir ve süzülür. Böylece yağ hücreleri izole edilir ve diğer gereksiz içerikten arındırılır. Daha sonra, yağın hayatta kalmasını sağlamak için özel enjeksiyon teknikleri kullanılarak penis şaftı etrafına yağ enjekte edilir. Yağ transfer hücreleri hastanın kendi vücudundan elde edildiği için alerjik reaksiyon riski yoktur. Tekrarlanabilir bir uygulamadır.

Allograft ile penis kalınlaştırma (P Neo)

Allograft, “aselüler dermis” kullanarak penisin kalınlaştırma işlemidir. Karnın altından 3 cm’lik bir kesiden penis saftı üzerine dermal greft yerleştirilir. Kullanılan Allograft güvenli, biyo-uyumlu ve insan kaynaklı bir üründür. Doğal kolajen ve elastini korunmuş deri dokusu olan graft nonantijeniktir. En önemli özelliği emilmemesi ve diğer dolu materyallerinde görülen penis şekil bozukluklarına yol açmamasıdır. Ayrıca yumuşak bir dokusu olduğundan yabancı cisim algısı yaratmaz. Uygulama ve iyileşme süreci diğer dolgu materyallerine benzerdir.

Glans penis büyütme (P Glans)

Penis başı büyütme uygulaması, yağ veya hyalüronik asit enjeksiyonu ile yapılır. Uygulamadan bir yıl sonra %20-40'ı emilecek ve %60-80'i kalıcı olacaktır. Hastanın tercihine ve penisin yapısına göre 2-5 cc dolgu yapılabilir. Bu uygulama ile glans çevresi orantılı olarak artacaktır. Doğal görünümlü büyüme elde edilecektir. Ameliyatın temel amacı olan görsel iyileştirme ile hastanın psikolojik memnuniyetinin sağlanmasıdır. Dermal dolgu malzemesi kullanarak glans büyütme, penis gövdesinin çevresi ile sınırlıdır, bu nedenle, glans penisin büyültme uygulaması penis büyütme cerrahisi ile birlikte önerilir.

Skrotum estetiği cerrahisi (P Skrotoplasti)

Skrotal derinin aşırı gevşeklik durumunu ve buruşukluğunu düzeltmek için veya penis altındaki perde şeklindeki cilt derisinin çıkarılması ile yapılan bir skrotal germe işlemidir. Estetik düzeltme ile birlikte fiziksel aktivite sırasında bir engel oluşturabilen skrotal derinin aşırı gevşeklik durumu düzeltilir veya skrotal perde düzeltilerek penis büyüklüğü ortaya çıkarılır. Bu nedenle kişiselleştirilmiş bir operasyondur. Özellikle skrotal cildin özelliğinden dolayı yara izi kolayca gizlenebilir. Bunun nedenle hasta memnuniyeti yüksek bir estetik sonuç elde edilir.

Penise kök hücre enjeksiyonu (P Stem - Stem Cell)

Kişinin kendi vücudunun yağ dokusundan kök hücreler alınarak penise transfer yapılır. Tedavi için kişiden yaklaşık 50 cc yağ dokusu alınır ve enzimatik reaksiyondan geçirilir. Burada 5 cc kadar kök hücre içeren bir sıvı elde edilir. Bu sıvı penisin sağ ve sol tarafına, sertleşen kısımlara (kavernöz cisimlere) enjekte edilir. Uygulama yılda bir kez önerilir. Cinsel performansı artırıcı etkisi modern tıpta kabul edilen bir uygulamadır.

Botoks ile erken boşalma tedavisi (P-Ejaculation)

Prematür ejakülasyon, erkek cinsel fonksiyon bozuklukları arasında ilk sırada yer almakta olup, kişi ve partnerinin cinsel ve psikolojik yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Klinik araştırmalarında görülme sıklığının %30 civarında olduğu bulunmuştur. Kişide özgüven eksikliği yaratır. Ayrıca partneriniz de bu cinsel fonksiyon bozukluğundan mutsuz olabilir.

Prematür ejakülasyon tedavisinde çok yönlü yaklaşım gerekir. Tanı konulduktan sonra davranış tedavisi, start stop tekniği, P Shot ve medikal tedaviler uygulanır. Bu klasik tedaviler günümüzde yeterli olmamaktadır. Bu yüzden bu tedavi yöntemleri botoks enjeksiyonu kullanımı ile başarılı sonuçlar almaktayız.

Iron Man ameliyatları hakkında bilinmesi gerekenler

· 18 yaş üstü erkeklere yapılır.

· Yedi işlem aynı anda yapılır.

· İşlem 3 saat sürer.

· Genel anestezi altında, ameliyathane koşullarında yapılabilir.

· Bir gece hastanede gözetimde kalınır.

· Üçüncü gün pansuman açılır.

· Dördüncü gün banyo yapabilir.

· Beşinci gün yolculuk yapabilir.

· Onuncu gün çalışabilir.

· Cinsel hayata 4. haftada başlanabilir.

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