Erkeklerde kısırlık yapan hastalıklar

Erkek kısırlığı, düşük sperm üretimi, anormal sperm işlevi veya spermin verilmesini engelleyen tıkanmalardan kaynaklanır. Hastalıklar, yaralanmalar, kronik sağlık sorunları, yaşam tarzı seçimleri ve diğer faktörler erkek infertilitesine neden olmada rol oynayabilir.

Çocuk sahibi olamamak stresli ve sinir bozucu olabilir, ancak bir dizi erkek kısırlık tedavisi mevcuttur.

Ne zaman bir doktora görünmeli

Bir yıl düzenli, korunmasız cinsel ilişkiden sonra hamile kalamazsanız veya aşağıdakilerden herhangi birine sahipseniz daha erken bir zamanda bir doktora görünün:

Ereksiyon veya boşalma sorunları, düşük cinsel dürtü veya cinsel işlevle ilgili diğer sorunlar

Testis bölgesinde ağrı, rahatsızlık, yumru veya şişlik

Testis, prostat veya cinsel sorunlar öyküsü

Kasık, testis, penis veya skrotum ameliyatı

Erkek doğurganlığı karmaşık bir süreçtir. Partnerinizi hamile bırakmak için aşağıdakilerin gerçekleşmesi gerekir:

Sağlıklı sperm üretmelisiniz. Başlangıçta bu, ergenlik döneminde erkek üreme organlarının büyümesini ve oluşumunu içerir. Testislerinizden en az biri düzgün çalışıyor olmalı ve vücudunuz, sperm üretimini tetiklemek ve sürdürmek için testosteron ve diğer hormonları üretmelidir.

Sperm, meniye taşınmalıdır. Testislerde sperm üretildikten sonra, hassas tüpler onları meni ile karışana ve penisten dışarı atılana kadar taşır.

Menide yeterli miktarda sperm olması gerekir. Meninizdeki sperm sayısı (sperm sayısı) düşükse, spermlerinizden birinin eşinizin yumurtasını dölleme olasılığını azaltır. Düşük sperm sayısı, mililitre meni başına 15 milyondan az veya ejakülat başına 39 milyondan azdır.

Sperm işlevsel ve hareket edebilmelidir. Sperminizin hareketi (hareketliliği) veya işlevi anormalse, sperm eşinizin yumurtasına ulaşamayabilir veya bu yumurtaya nüfuz edemeyebilir.

Tıbbi nedenler

Erkek doğurganlığı ile ilgili sorunlar, bir dizi sağlık sorunu ve tıbbi tedaviden kaynaklanabilir. Bunlardan bazıları şunları içerir:

Varikosel: Varikosel, testisi boşaltan damarların şişmesidir. Erkek kısırlığının en yaygın geri dönüşümlü nedenidir. Varikosellerin infertiliteye neden olmasının kesin nedeni bilinmemekle birlikte, anormal testis sıcaklık regülasyonu ile ilgili olabilir. Varikoseller, spermin kalitesinin düşmesine neden olur.

Varikoselin tedavisi, sperm sayısını ve işlevini iyileştirebilir ve in vitro fertilizasyon gibi yardımcı üreme teknikleri kullanıldığında sonuçları potansiyel olarak iyileştirebilir.

Enfeksiyon. Bazı enfeksiyonlar sperm üretimine veya sperm sağlığına müdahale edebilir veya spermin geçişini engelleyen yara izlerine neden olabilir. Bunlar arasında epididim (epididimit) veya testislerin (orşit) iltihabı ve bel soğukluğu veya HIV dahil olmak üzere cinsel yolla bulaşan bazı enfeksiyonlar bulunur. Bazı enfeksiyonlar kalıcı testis hasarına neden olabilse de, çoğu zaman sperm yine de alınabilir.

Boşalma sorunları

Retrograd ejakülasyon, spermin orgazm sırasında penisin ucundan çıkması yerine mesaneye girmesiyle oluşur. Diyabet, omurga yaralanmaları, ilaçlar ve mesane, prostat veya üretra ameliyatı dahil olmak üzere çeşitli sağlık koşulları retrograd ejakülasyona neden olabilir.

Omurilik yaralanması veya belirli hastalıkları olan bazı erkekler, hala sperm üretmelerine rağmen meni boşaltamazlar. Çoğu zaman bu durumlarda sperm, yardımcı üreme tekniklerinde kullanılmak üzere yine de alınabilir.

Spermlere saldıran antikorlar

Anti-sperm antikorları, spermi yanlışlıkla zararlı istilacılar olarak tanımlayan ve onları ortadan kaldırmaya çalışan bağışıklık sistemi hücreleridir.

Tümörler

Kanserler ve habis olmayan tümörler, erkek üreme organlarını, hipofiz bezi gibi üremeyle ilgili hormonları salan bezler yoluyla veya bilinmeyen nedenlerle doğrudan etkileyebilir. Bazı durumlarda, tümörleri tedavi etmek için ameliyat, radyasyon veya kemoterapi erkek üremesini etkileyebilir.

İnmemiş testisler

Bazı erkeklerde fetal gelişim sırasında testislerden biri veya her ikisi de karından normal olarak testisleri (skrotum) içeren keseye inemez. Bu rahatsızlığı olan erkeklerde doğurganlığın azalması daha olasıdır.

Hormon dengesizlikleri

Kısırlık, testislerin kendi bozukluklarından veya hipotalamus, hipofiz bezi, tiroid ve adrenal bezler dahil diğer hormonal sistemleri etkileyen bir anormallikten kaynaklanabilir. Düşük testosteron (erkek hipogonadizmi) ve diğer hormonal sorunların bir takım olası nedenleri vardır.

Sperm taşıyan tübüllerin kusurları

Birçok farklı tüp sperm taşır. Ameliyattan kasıtsız yaralanma, önceki enfeksiyonlar, travma veya kistik fibroz veya benzeri kalıtsal durumlar gibi anormal gelişme gibi çeşitli nedenlerden dolayı bloke edilebilirler.

Testis içinde, testisi boşaltan tüplerde, epididimde, vaz deferenste, ejakülatör kanalların yakınında veya üretra dahil olmak üzere herhangi bir seviyede tıkanma meydana gelebilir.

Kromozom kusurları

Bir erkeğin iki X kromozomu ve bir Y kromozomu (bir X ve bir Y yerine) ile doğduğu Klinefelter sendromu gibi kalıtsal bozukluklar, erkek üreme organlarının anormal gelişimine neden olur. Kısırlıkla ilişkili diğer genetik sendromlar arasında kistik fibroz, Kallmann sendromu ve Kartagener sendromu bulunur.

Cinsel ilişki ile ilgili sorunlar

Bunlar, seks için yeterli bir ereksiyon sorunu (erektil disfonksiyon), erken boşalma, ağrılı ilişki, penisin altında bir üretral açıklık olması gibi anatomik anormallikler (hipospadias) veya cinsiyete müdahale eden psikolojik veya ilişki problemlerini içerebilir.

Çölyak hastalığı

Glütene duyarlılığın neden olduğu bir sindirim bozukluğu olan çölyak hastalığı, erkek kısırlığına neden olabilir. Glütensiz bir diyet uyguladıktan sonra doğurganlık iyileşebilir.

Bazı ilaçlar

Testosteron replasman tedavisi, uzun süreli anabolik steroid kullanımı, kanser ilaçları (kemoterapi), bazı antifungal ilaçlar, bazı ülser ilaçları ve diğer bazı ilaçlar sperm üretimini bozabilir ve erkek fertilitesini azaltabilir.

Önceki ameliyatlar

Vazektomi, kasık fıtığı onarımları, skrotal veya testis ameliyatları, prostat ameliyatları ve diğerlerinin yanı sıra testis ve rektum kanserleri için yapılan büyük karın ameliyatları gibi bazı ameliyatlar ejakülatınızda sperm olmasını engelleyebilir. Çoğu durumda, bu tıkanıklığı tersine çevirmek veya doğrudan epididim ve testislerden sperm almak için ameliyat yapılabilir.

Çevresel nedenler

Isı, toksinler ve kimyasallar gibi belirli çevresel unsurlara aşırı maruz kalma sperm üretimini veya sperm işlevini azaltabilir. Belirli nedenler şunları içerir:

Endüstriyel kimyasallar. Benzenlere, toluene, ksilene, pestisitlere, herbisitlere, organik çözücülere, boya malzemelerine ve kurşuna uzun süre maruz kalmak, düşük sperm sayılarına katkıda bulunabilir.

Ağır metal maruziyeti

Kurşuna veya diğer ağır metallere maruz kalmak da kısırlığa neden olabilir.

Radyasyon veya X-ışınları. Radyasyona maruz kalma, sperm üretimini azaltabilir, ancak genellikle sonunda normale dönecektir. Yüksek doz radyasyonla sperm üretimi kalıcı olarak azaltılabilir.

Uzun süre oturmak, sıkı giysiler giymek veya uzun süre bir dizüstü bilgisayarda çalışmak da skrotumdaki sıcaklığı artırabilir ve sperm üretimini biraz azaltabilir.

Sağlık, yaşam tarzı ve diğer nedenler

Erkek kısırlığının diğer bazı nedenleri şunlardır:

İlaç kullanımı Kas gücünü ve büyümesini teşvik etmek için alınan anabolik steroidler, testislerin küçülmesine ve sperm üretiminin azalmasına neden olabilir. Kokain veya marihuana kullanımı, sperminizin sayısını ve kalitesini de geçici olarak azaltabilir.

Alkol kullanımı Alkol içmek testosteron seviyelerini düşürebilir, sertleşme bozukluğuna neden olabilir ve sperm üretimini azaltabilir. Aşırı içkinin neden olduğu karaciğer hastalığı da doğurganlık sorunlarına yol açabilir.

Tütün içmek Sigara içen erkeklerin sperm sayısı sigara içmeyenlere göre daha düşük olabilir. İkinci el sigara dumanı da erkek üremesini etkileyebilir.

Duygusal stres Stres, sperm üretmek için gerekli olan bazı hormonları engelleyebilir. Doğurganlıkla ilgili sorunlar da dahil olmak üzere şiddetli veya uzun süreli duygusal stres, sperm sayınızı etkileyebilir.



