Erkeklerin giyim konusunda yaptığı hatalar için 8 öneri

1. Rahatlığı ve resmiyeti karıştırmayın

Tüm resmi gömlekler, özellikle beyaz olanlar, takım elbise pantolonlarıyla giyilmeli. Şık görünmek istiyorsanız, asla kot pantolonun üzerine resmi bir gömlek giymeyin. Daha rahat bir görünüm arıyorsanız, kotun üzerine oturan renkli gömlekler tercih edin.





2. Kapalı ayakkabının içine çorap giyin

Plaj ayakkabısı ve sandaletler, çorapsız giyebileceğiniz tek ayakkabı. Bunlar dışındaki, kapalı ayakkabıların içine çorap giymezseniz, gün boyu ayaklarınız terler ve kötü kokuya sebep olur. Çoraplarınızın üst kısmını göstermek istemiyorsanız, babet çorabı tercih edin. Babet çorapları ayaklarınızı örter ama bileklerinizi açıkta bırakır. Böylelikle modaya uygun bir görünüm yaratarak iki taraf için de memnuniyet sağlayabilirsiniz!





3. Gömleğinizin uzunluğu ölçülü olsun

Birçok erkek, vücudunun kusurlu alanlarını kapayacak gömlekler tercih eder. Ancak bu uzun gömlekler, özellikle de vücut yapısına uygun olmadığında, hoş bir görüntü yaratmaz. Ana kural, gömlek kuyruğunun bileğinizden veya pantolon cebinizden daha aşağıya uzamaması gerektiği.

4. Kravat seçerken vücut tipinizi dikkate alın

İyi bir kravatın 9,5 cm'den daha geniş olmaması veya kemer tokanızdan aşağı inmemesi gerekir. Kravat seçerken, vücut tipinize ve onunla birlikte giyeceğiniz kıyafetlere dikkat etmeniz gerek.





5. Gömleğinizin içinden atletiniz görünmesin

Atlet giymenin temel nedeni, gömleğinizi leke ve terden korumak. Bu giysinin iç çamaşırı olduğu kabul edilir ve görgü kurallarına göre iç çamaşırınızı açığa çıkarmamak daha iyidir! Ayrıca bunu yapmak görünümünüzü mahveder. Ek yatay çizgiler oluşturur ve vücut oranlarınızı bozar.





6. Kalitesiz kumaşlar tercih etmeyin

Şık ve zengin görünmek için bir servet harcamak istemiyorsanız, polyester yerine pamuk gibi doğal elyafları seçin. Sentetik lifler genellikle birkaç yıkamadan sonra şeklini kaybeder ve kolay gerilir. Ayrıca, bazı polyester giysiler daha parlak görünebilir. Bu da görünümünüzü daha ucuz hale getirir. Doğal lifler cildinizin nefes almasını sağlar, böylece özellikle yaz aylarında fazla terlemezsiniz ve kıyafetleriniz uzun bir günün sonunda bile temiz görünmeye devam eder.





7. Ceketinizin düğmelerini doğru ilikleyin

Ceket düğmelerini iliklerken kural basit. Tek düğmeli bir ceket giyiyorsanız, otururken önünüzü iliklemeyin. Çift düğmeli bir ceketle ise sadece üst düğmeyi tutturmalısınız. Üç düğmeli bir ceketle “Bazen, daima, asla” kuralını izlemelisiniz. Başka bir deyişle; üst düğmeyi ve ikinci düğmeyi isteğinize bağlı olarak ilikleyebilirsiniz.

8. Bol pantolonlar giymeyin

Vücut tipinize uygun bir kot pantolon seçmeniz şart. Örneğin, iri görünümlü erkekler yüksek belli kot pantolon giymeyi denemeli. Zayıf erkekler ise vücutlarına daha uygun olan, normal bel kot pantolonları tercih edebilirler. Kısa boyluysanız veya fazla kilonuz varsa bol kot pantolon giymek durumu daha da kötüleştirebilir. Çok gevşek görünen bu kotlar tarzınıza katkıda bulunmuyor!

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