Çalışmaya göre, erkeklerin bir şeyi “kazandıklarına” inanması, bünyelerinde hormonal değişikliklere sebep oluyor ve bu, eşlerini aldatmalarını daha olası kılıyor.

Çalışma ayrıca, erkeklerin “cinsel bir beklenti” olarak testosteronu arttırmak için başarılı olduklarına inanmaları gerektiğini buldu.

Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları, erkeklerde hormonal ve psikolojik değişiklikler gözlemledikten sonra yine erkekler üzerinde gerçekleşebilecek yeni potansiyel gelişmelere daha da yaklaşmış oldular.

Ekip, hormon seviyelerinin yanı sıra, yirmili yaşlarındaki 38 erkeğin kadınlara yaklaşma konusunda kendilerine karşı duydukları özgüveni ölçtü.

Bilim adamları, erkek vücudunun farklı partnerlerle daha fazla seks yapmak için iyi bir statü sahibi olunmasından yararlandığını çalışmayla birlikte ön plana çıkarmış oldu.

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Cambridge Üniversitesi'nin baş yazarı Dr Danny Longman konuyla ilgili olarak, “Evrimin büyük bir kısmı enerji yatırımlarındaki değişimlerden oluşuyor. Yaşayan canlı türleri arasında özellikle erkekler için ortak ve dengeli bir çiftleşme stratejisi bulunuyor. Üreme yaklaşımlarından biri kısa vadeli olarak enerjiye yatırım yapmak ve rekabetle mücadele etmek iken, bir diğer yaklaşım ise uzun vadede enerji yatırımı yaparak tek bir eşten yavru sahibi olmak. Sosyal statüde algılanan her bir değişimin, erkek fizyolojisinin üreme başarısını optimize etmek için eşleştirme stratejilerinin uygulanmasıyla birlikte gerçekleştiğini ve bu durumun kadın ve erkek arasında fiziksel ve psikolojik olarak iyi bir uyum sağlayabileceğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz” yorumlarında bulundu.

Çalışma sonucu, herhangi bir şeyden başarı elde ettiğine inanan erkekler ortalama %4,9 testosteron artışı yaşarken, başarısız olduklarına inananların testosteron oranı ise ortalama %7,2 düşüş yaşadı.

“Başarılı” hisseden erkeklerin çekici buldukları kadınlara seks için yaklaşma olasılıkları rakiplerine oranla %11,3 daha yüksek ve bu erkekler kendilerini diğerlerine göre daha “tercih edilebilir” görüyorlar.

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