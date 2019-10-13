Erken boşalmada erkeklerin yüzde 50’sinde görülen cinsel fonksiyon bozukluğudur. Erken boşalma erkekler kadar kadınların da sık yaşadığı sorunlar arasında geliyor. Erken boşalmada kadının tekrarlı orgazma ulaşabilmesi nedeniyle kadınlar erkeklerde olduğu kadar sorun yaratmıyor. Erkekte ise durum farklı. Erkekte boşalma sonrası tekrar ereksiyon ve boşalma için belirli bir süre gerektiği için daha sıkıntılı bir durumdur. Çiftler erken boşalma konusunda sorunlar yaşamaya başladıklarında ilk olarak Erken boşalma hangi hastalıkların habercisi? Erken boşalma için doğal çözümler var mı? sorularına yanıt aramaya başlar.

Erkeklerde erken boşalma problemi cinsel sorunlar arasında en sık görülenidir. Türk erkeklerinin yaklaşık %20 sinde erken boşalma sorunu yaşanmaktadır. Boşalmanın süresi kadar, boşalmayı erteleyebilme kabiliyeti, cinsel tatmin seviyesi ve erken boşalmanın çift üzerinde yarattığı olumsuz etkiler de erken boşalmanın tanısında önemli kriterlerdir. Erken boşalmanın davranışsal birçok çeşiti bulunuyor. Bunlar, Yaşam boyu devam eden erken boşalma, kazanılmış erken boşalma, değişken erken boşalma, duyusal değişken erken boşalma olarak adlandırılıyor.

Erken boşalmaya neden olan hastalıklar nelerdir?

Cinsel sorun, tiroit hormon bozukluğu, prostat rahatsızlıkları ve stres erken boşalmanın başlıca nedenleri arasında bulunuyor.

Diyabet hastalarında penise kan taşıyan damarlar da etkilendiği için özellikle sertleşme sorunu görülüyor. Uzmanlar bununla birlikte diyabetin penis sinirleri üzerine olan etkisi erken boşalmada rol oynayacağını söylüyor.

Testosteron hormonu eksikliği de erken boşalmaya neden oluyor. Diğer taraftan yapılan bazı çalışmalarda testosteron düşüklüğünün esas olarak geç boşalma veya orgazm yokluğuna neden olduğuna dair görüşler de vardır.

Hipofiz bezindeki sorunların erken boşalmaya neden olabileceği ile ilgili çeşitli çalışmalar var. Ancak elde edilen sonuçlar net değil. Hipertroidi olan kişilerde erken boşalma olduğu net olarak bilinmektedir. Varikoselin erken boşalmaya yol açabildiği yönünde çeşitli görüşler vardır.

Ne kadar erken, erkendir?

Yapılan araştırmalarda dünyadaki boşalma süresinin ortalama 4,5 dakika olduğu tespit edilmiştir. Bu süre 50 saniyeden 44 dakikaya kadar değişmektedir. Türkiye'deki boşalma süresi ortalama 3,7 dakika arasında olduğu belirlenmiştir.

Erken boşalmada doğal çözümler

- Sarımsak erken boşalma ve erkek cinsel sorunları için şifalı bir bitkidir. 2-3 diş sarımsağı ince ince doğrayın ve her gün yutun. Sarımsak erektil disfonksiyon azaltır ve erken boşalmayı önler.

- Yeşil soğan tohumları afrodizyak etkisine sahiptir. Böylece cinsel isteği artırıp, erken boşalmayı kontrol altına alır. 1 yemek kaşığı yeşil soğan tohumunu bir bardak suya ekleyin. İyice karıştırın ve yemeklerden önce için. Bu karışım erken boşalmayı kontrol altına alıp cinsel gücünüzü artıracaktır. Ayrıca, her gün beyaz soğan tüketmek sorununuza çözüm olacaktır.

- Zencefil vücut ısısını artırır ve kan dolaşımını rahatlatır. Zencefil penise giden kan akışını artırarak uzun süre ereksiyon olunmasını ve geç boşalmayı sağlar. Yarım tatlı kaşığı toz zencefil ve yarım tatlı kaşığı balı 1 bardak ılık süte ekleyin, her gece yatmadan önce içebilirsiniz.

- Karanfil hem strese hem de erken boşalma sorununa faydası olan bir bitkidir. Kök ve odunsu bitki olması dolayısıyla kaynatılarak içmeniz gerekir.

- Çörek otu veya çöreotu yağı erken boşalma tedavisini destekleyen önemli bitkilerdendir. Soğuk sıkım çörek otu yağı kullanımı derhal etki gösterir.

- Havuç, 2 havucu doğrayın ve içerisine haşlanmış 1 yumurtanın yarısını ve 1 yemek kaşığı bal ekleyin. 3 ay içinde erken boşalma sorununuz geçecek, erken boşalma sorununuz azaldığında bu kürün tüketimini azaltın.

- Bamya tozu erken boşalma için bitkisel bir çözümdür. 10 gram bamya tozunu bir su bardağı ılık süte ekleyin ve içine 2 tatlı kaşığı şeker katıp her gece bunu için. 1 ay boyunda bu içeceğe devam etmek erken boşalma sorununuza şaşırtıcı ve hızlı bir şekilde geçirecektir.

- Kuşkonmaz kökü, erken boşalma için etkili bitkilerden biri de kuşkonmaz köküdür. 20 gram kuşkonmaz kökünü 1 su bardağı sütün içine koyup kaynatın. Sütü süzün ve günde 2 defa için.

- Havlıcan bitkisi kök şeklinde ya da toz halde aktarlarda bulunur. Bal ile macun yapıp yenilebilir veya köklerini kaynatarak çayını içebilirsiniz. Erken boşalma tedavisi konusunda çok önemli bir bitkidir.

- Badem, fındık, ceviz Badem, fındık ve ceviz içeriğindeki doymamış yağ asitlerinin cinsel isteği arttırıcı etkisi nedeniyle en önemli afrodizyaklardandır. Günde 8 adetten fazla yenilmemesi kalori bakımından önemlidir.

- Tarçın ve vanilya kokusuyla insanı etkileyen bu baharatlar, merkezi sinir sistemine etki ederek cinsel isteği arttırır.

- Afrodizyak meyveler denildiğinde ilk akla gelen çilektir ve içeriğindeki vitaminler, cinsel organlara giden kan dolaşımını hızlandırdığından cinsel isteği artırır. Aynı zamanda çilek endorfin ve serotonin salgılanmasını da sağlar.

- Çikolatanın içeriğindeki ‘Phenylethylamine’ adlı kimyasal maddenin insana mutluluk hissi verdiğini bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu mutluluk hissi cinsel heyecanı arttırdığını da ortaya koyuyor.