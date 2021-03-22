Dünya Erken seçim kararı alan Paşinyan'dan yeni adım

Erken seçim kararı alan Paşinyan'dan yeni adım

Dünya

Erken seçim kararı alan Paşinyan'dan yeni adım

Erken seçim kararı alan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı'nı değiştirdi.

22 Mart 2021, Pazartesi 09:53 Son Güncelleme:
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Azerbaycan'a karşı alınan yenilginin ardından başbakanın istifa etmesini tavsiye eden Genelkurmay Başkanını değiştirmek isteyen Paşinyan, tabiri caizse muradına erdi.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ta yer alan son dakika gelişmesine göre, bugün bu değişim gerçekleşti.

Paşinyan, Artak Davtyan’ı Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirdi.

Aynı habere göre, Paşinyan’ın önerdiği bu isim henüz cumhurbaşkanı tarafından resmi olarak onaylanmadı.

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