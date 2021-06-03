Magazin Erkin Koray isyan etti: Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?

Erkin Koray isyan etti: Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?

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Erkin Koray isyan etti: Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?

Anadolu rock müziğinin usta ismi Erkin Koray, izinsiz şarkılarını kullananları sosyal medya hesabı üzerinden uyardı.

03 Haziran 2021, Perşembe 10:50 Son Güncelleme:
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Bundan sonra eserlerini izinsiz kullananları mahkemeye vereceğini belirten ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı:

“YouTube veya benzeri ortamlarda; benim müziklerimi öyle kafalarına estiği gibi koyan kişiler, bundan sonra ekibim koyduğunuz videoları rapor edecek. Sakın, ‘ekmek param’ filan gibi saçma sapan savlarla gelmeyin. ‘Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?’ diye sorarım ben de o zaman! Size 4 gün müsaade. 7 Haziran Pazartesi günü başlanacak.

Ayrıca son yıllarda, tamamen hukuksuz bir şekilde çıkan LP’lerin sahiplerini de mahkemeye vereceğim.”


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