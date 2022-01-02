Magazin Erman Toroğlu evlendi

Erman Toroğlu evlendi

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Erman Toroğlu evlendi

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu dünya evine girdi. Toroğlu, geçtiğimiz günlerde el ele görüntülendiği kendisinden yaşça küçük sevgilisi Ezgi Yavuz ile evlendi.

02 Ocak 2022, Pazar 01:15 Son Güncelleme:
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FIFA kokartlı eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu ile 2017 yılında tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı.

ARALARINDA 34 YAŞ FARK VAR

73 yaşındaki Toroğlu'nun evlendiği kişinin 39 yaşındaki eski avukatı Ezgi Yavuz olduğu ifade edildi. İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yapan Yavuz, iki yıl önce Galatasaray üyesi olmuştu. Yurt dışında yapılan nikahtan fotoğraf da yayınlandı.

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