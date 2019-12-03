Bu hafta Süper Lig’de en çok konuşulan konulardan biri Fenerbahçe’nin VAR kararıysa diğeri Erman Toroğlu’nun saçlarıydı...

A Spor’daki programında saçlarının görüntüsü olay oldu Erman Hoca’nın...

Aradım, “Nedir Hocam bu durum... Boyayı fazla mı kaçırdılar” diye sordum.

“Boya değil o, kuvvetlendirici” dedi... Kuvvetlendirmek için Erman Hoca’nın saçlarına bir şey sürmüş berberi... “Ama asıl sorun ışıktaydı herhalde... Biz de anlamadık. Sana iki kare fotoğraf gönderiyorum, bak öyle üzerine konuşalım” dedi...

Canlı yayın sırasında Erman Hoca’nın saçlarıyla ilgili yorumlar yapılmaya başlayınca reklam arasında “Çekin bir bakayım saçlarıma” demiş... “İşte Cengiz aynı koltuk, aynı stüdyo, aynı gömlek, aynı saçlar. Ama nedense ekrandan görünen bambaşka bir şey oldu. Bu kadarına ben de şaşırdım, beklemiyordum” dedi...

Erman Hoca’nın saçlarıyla ilgili o kadar çok yorumlar yapıldı ki...

-Erman Hoca herhalde iddia kaybetti o saç ne öyle...

-Kruse’nin saçıyla civciv diye dalga geçen Toroğlu’nun saç boyasının numarası ne ola ki...

Neler yazıldı, neler...

“Okudum mu yazılan yorumları Hocam” dedim... “Hepsine bakamadım ama ortaya çıkan bu görüntüye insanların bu yorumları yapması normal” yanıtını verdi...

Sonuçta kuvvetlendirici ve stüdyo ışığının kurbanı oldu Erman Hoca...

Erman Toroğlu, bu iki fotoğrafının aynı gün çekildiğini söyledi.